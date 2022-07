Sliter med å slukke brann i Tromsø

Oppdateres!

Nødetatene er på stedet etter melding om røykutvikling i en bedriftsbygning i Mellomvegen i Tromsø.

– Det brenner i et trehus i sentrum. Vi er på stedet. Brannvesenet lokaliserer brannen og iverksetter slukking, sier operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt til TV 2.

Han sier det ikke var folk i den brennende bygningen da de kom på stedet.

Stort område avsperret

Klokken 08.35 opplyser politiet at branntilløpet i bygget tiltar, men det er gjort en vurdering på at det ikke er fare for spredning.

Omkringliggende bebyggelse er evakuert.

– Vi har evakuert på grunn av røykutvikling og helseforebyggende årsaker. Vi har sperret av en stor del av den nære bebyggelsen, sier Steffensen.

Brannvesenet holder fortsatt på å slukke, men har utfordringer.

– Det er fordi det er vanskelig å komme til arnestedet.

Trafikale utfordringer

Det er satt i gang gang evakuering av nabobebyggelse på grunn av sterk røykutvikling.

Brannen fører til en del trafikale utfordringer på stedet, og politier ber de som kan kjøre alternativ rute, gjør det. Folk som bor i nærheten oppfordres til å lukke vinduer og ventiler.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 08.07.