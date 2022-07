Fotballryktene: – Vi er i forhandlinger

Marc Cucurella (23) kan bli lagkamerat med Erling Braut Haaland (22). Her er torsdagens fotballrykter!

Barcelonas Frenkie de Jong ønsker ikke å forlate klubben til fordel for Manchester United, men hvis 25-åringen gjør et klubbytte i sommer vil han heller signere for Bayern München eller Chelsea. Det skriver den spanske avisen Sport.

The Sun melder at Chelsea er enige med Sevilla om en overgang for Jules Kounde. 23-åringen, som har vært ønsket av Chelsea-manager Thomas Tuchel lenge, skal gjennomgå en medisinsk sjekk i løpet av de neste 48 timene.

Overgangssummen for Kounde skal være på 55 millioner pund (omtrent 656 millioner kroner).

PÅ MEDISINSK SJEKK: Sevillas Jules Koundé er nær en overgang til Blues og Premier League. Foto: Jose Jordan / AFP / NTB

Brigthon & Hove Albion vurderer å hente Arsenals 22 år gamle portugisiske venstreback Nuno Tavares på lån, skriver portugisiske O Jogo.

Klubben ønsker Tavares i jakten på en potensiell erstatter for spanske Marc Cucurella, som er ønsket av Manchester City.

City-manager Pep Guardiola skal ha uttalt at de nærmer seg signeringen av Cucurella.

– Vi er i forhandlinger. Hvis det ikke skjer, har vi alternativer, sier han ifølge Daily Mail.

Newcastle har lagt inn et bud på 18 millioner pund (ca. 215 millioner kroner) på Leeds United-spiller Jack Harrison. Leeds-manager Jesse Marsch har tidligere bekreftet at det er interesse for vingen. Det skriver Football Insider.

Barcelona ønsker å signere en ny venstreback i sommer, melder den spanske avisen Mundo Deportivo. Klubbens førstevalg skal være Chelseas Marcos Alonso. Men hvis de ikke blir enige med Blues ønsker de å hente Tottenhams Sergio Reguilon.

Manchester United er fortsatt interessert i Ajax´ ving Anthony, men Ajax skal ha avslått et bud på 51 millioner pund (rundt 607 millioner kroner) for den 22 år gamle brasilianeren. Liverpool skal også være interessert i stortalentet. Det skriver Talksport.