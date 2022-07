TIX utelukker ikke MGP-comeback: – Føler meg ikke ferdig

– Jeg har det veldig bra. Sommer og sol, sier Andreas Haukeland (29), bedre kjent under artistnavnet «TIX», blidt til TV 2.

Det er over 30 grader i luften, og Haukeland er iført sine karakteristiske, runde solbriller. Signatur-pannebåndet og pelskåpen er derimot erstattet med caps og skjorte for anledningen.

Etter en vår fylt med TV-innspilling, Eurovision Song Contest og andre gjøremål, er norgesstjernen på plass på Fredriksten festning under Allsang på grensen igjen.

STJERNE: Andreas Haukeland, best kjent som «TIX», opptrer under den femte sendingen av Allsang på grensen i Halden. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er veldig annerledes å være her igjen enn under korona-sesongene. Det er en ganske annen stemning her – folk slapper av litt mer. Det er litt vemodig at det er siste sesong, men vi avslutter på topp, sier han.

Og kanskje er det også på grunn av Haukeland at Allsang på grensen har satt billettrekord under kveldens sending med hele 7000 solgte billetter.

Se intervjuet med Andreas Haukeland i videoen øverst i saken, der han blant annet deler at han er åpen for en flørt i sommer.

– Rart

Som artist har bærumsmannen oppnådd flere milepæler i løpet av de siste årene. Stjernen har sunget seg til seier i Melodi Grand Prix, nådd toppen av hitlistene og fått en solid tilhengerskare.

I sommer får fansen se en annen side av Haukeland, som har overtatt stafettpinnen etter Triana Iglesias (40) i Paradise. For 29-åringen er programlederrollen noe annet enn det å stå på en scene.

– Det er litt uvant. Det er som når du hører stemmen din på film eller tape, hvor du ikke er vant til å høre den på en måte. Sånn er det å se meg selv som programleder også. Jeg er ikke vant til å se meg selv i den karakteren eller i den rollen, så det synes jeg er litt rart, innrømmer han, og fortsetter:

– Men tilbakemeldingene har vært veldig gode og jeg har fått være med på tidenes eventyr. Jeg håper det blir flere sesonger – gleder meg.

– Stas å være fri

Da Eurovision herjet for fullt i mai måned, ble Haukeland en av snakkisene. 29-åringen skapte nemlig mye oppmerksomhet da han ble avbildet som DJ Astronaut i Subwoolfer. NRK fikk imidlertid avkreftet at artisten var den riktige identiteten bak masken. Det hele var et regissert stunt fra Haukelands side.

– Jeg skulle komme meg inn på arenaen ubemerket, og så sto det Eurovision-fans ved hovedinngangen, så da gikk jeg inn bakinngangen i stedet for. Men for å gå inn der, så fikk jeg et astronaut-kostyme, sånn at jeg skulle slippe å prate med pressen, men dere fikk det på film, forklarer han.

Haukeland innrømmer videre at han syntes det var gøy å vandre rundt i gatene i Torino med kostymet, uten å vekke forbipasserendes oppmerksomhet.

– Det var gøy å tulle med folk. Det var egentlig litt stas å løpe rundt på gata og være fri. Det syntes jeg var veldig gøy. Vanligvis i et sånt miljø som Eurovision er, så er det Eurovision-fans som følger med på alt, så det blir mye stopping, prating og bilder. Det var veldig kult å kunne være der og å oppleve Eurovision undercover.

Sangeren hadde likevel en finger med i spillet ettersom han delte ut jurystemmer under Eurovision-finalen.

Han er heller ikke fremmed for å kaste seg inn i MGP- og Eurovision-sirkuset på nytt.

– Jeg regner absolutt med at jeg kommer til å ha noe med Melodi Grand Prix å gjøre fremover. Når man har vunnet en gang, så er man på en måte en del av MGPs historie, så jeg har veldig lyst til å gjøre mer, sier han, og legger til:

– Vi får se om jeg skal skrive noen låter eller om jeg skal være med en gang til. Jeg føler meg ikke ferdig med MGP.

Sommerflørt

I tiden fremover skal den travle artisten spille konserter landet rundt, og har også planer om å treffe venner og bekjente han ikke har sett siden før pandemien.

På spørsmål om Haukeland har noen sommerflørt på gang, bruker han noen sekunder før han svarer:

– Nei, ikke noen sommerflørt enda, men jeg er åpen for en. Kom å ta meg, utbryter han spøkefullt, før han tar beina fatt bort til Allsang-scenen.

Se Allsang på grensen torsdager klokken 21.40 på TV 2, og når du vil på TV 2 Play.