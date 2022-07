Dette bruker nordmenn feriepengene på

Selv om det går mot trangere tider for lommeboka, viser ferske tall at nordmenn fortsatt bruker feriepengene på én ting.

Til tross for høye strømpriser, prisstigning generelt og kommende renteøkning, fortsetter folk å bruke feriepengene sine til å betale inkassogjelden sin, viser ferske tall fra Kredinor.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

– Juni er den viktigste måneden for nedbetaling av inkassogjeld, og juni 2022 var ikke noe unntak, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor.

FERIEPENGER: Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor slår fast at folk også i år har brukt feriepengene sine til å betale ned inkassogjeld. Foto: Nicolas Tourrenc / Kredinor

– Nedgang

Inkassoselskapet har over tid ventet på et noe større inkassoutslag på folks privatøkonomi etter pandemien, men så langt går det veldig bra for folk flest.

– Det var nedgang i usikret gjeld i juni, og det ser ut til at folk har mer på sparekontoen enn på lenge, noe som er svært positivt, sier Klaus-Anders Nysteen.

Så langt i år har Kredinor mottatt innbetalinger til en verdi av mer enn 2,8 milliarder kroner, for litt i underkant av en halv million inkassosaker.

Andelen inkasso som ble betalt i juni er om lag 18,5 prosent. Snittet for de øvrige månedene ligger på rundt 16,3 prosent.

– Følger utviklingen

Historisk blir om lag 52 prosent av all inkassogjeld betalt første halvår, med juni som den måneden med høyeste innbetalte beløp.

– Hvis det ikke skjer noen drastiske endringer i folks privatøkonomi vil året som helhet se bra ut, men det er noen mørke skyer i horisonten, sier Nysteen.

Han viser til at renteøkning for de med boliglån, vedvarende høy strømpris i Sør-Norge og sterk prisstigning er noe av det som kan påvirke folks betalingsevne, og i verste fall føre til inkasso.

– Alt i alt virker det likevel som om mange har tatt innover seg de truende skyene i horisonten, sier Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker. I løpet av et år behandler Kredinor om lag 1,7 millioner saker, til en verdi av rundt 8,6 milliarder kroner.

– Vi har en viktig rolle i å hjelpe kundene slik at de klarer å håndtere inkassogjelden sin og kan komme ut av det og videre. Derfor følger vi utviklingen i kundenes betalingsevne tett i tiden som kommer, sier Klaus-Anders Nysteen.