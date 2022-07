Grealish bergtatt av Haaland etter biltur: – For en fyr!

Det ble ingen Manchester City-debut for Haaland mot Club América i Houston.

Men stjernesigneringen har rukket å gjøre inntrykk på lagkameratene, inkludert en av troppens største stjerner.

I et intervju med TV 2 forteller Grealish at han raskt fikk stor sans for sin nye norske lagkamerat.

– Han er en kjempefyr, en strålende fyr. Første dag jeg møtte ham, tok vi en bil sammen. Etter den bilturen tenkte jeg «for en fyr!», sier Citys nummer ti til TV 2.

KOS OG KLEM: Jack Grealish omfavner målscorer Kevin de Bruyne under 2-1-seieren mot Club America. Foto: Logan Riely

Han utdyper:

– Han er så jordnær. Og så er han ganske direkte i måten han oppfører seg på og sånt. Du blir vant til det.

– Han har sett bra ut på trening. Så fort han kommer i toppform kommer han til å bli ustoppelig. Jeg kan ikke vente med å spille med ham. Jeg gleder meg virkelig, sier Grealish.

Det var knyttet enorme forventninger til den offensive midtbanespilleren da han ble kjøpt fra Aston Villa til Manchester City for 100 millioner pund i fjor sommer.

Han leverte kun seks mål og fire målgivende pasninger, noe som førte til betydelig kritikk av Grealish blant engelsk presse og TV-eksperter.

– Hvilket råd vil du gi til Haaland når det kommer til hva han kan ha i vente? Har dere snakket om det?

– Han sa faktisk til meg: «Jeg kostet bare halve prisen av deg, så jeg har ikke press på meg!», sier Grealish til TV 2.

TOK SEG TID TIL FANSEN: Erling Braut Haaland signerte autografer og stilte opp på bilder i mange minutter på vei til garderoben. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Rundt regnet stemmer det: Haalands utkjøpsklausul i Borussia Dortmund var på omtrent 600 millioner kroner, mens Grealish ble hentet for litt under 1,2 millioner kroner.

– Det kommer selvfølgelig alltid til å være høye forventninger, men det er sånt man må takle i disse dager. Jeg antar at hvis han bommer på en sjanse eller noe, kommer folk alltid til å ha noe å si. Jeg har blitt vant til det selv, fortsetter Grealish.

Mange Manchester City-fans gleder seg nok til å se Grealish og Haalands gryende vennskap materialisere seg i et godt samarbeid på banen.

De gleder seg nok ikke minst til å se hvordan forbindelsen mellom playmaker Kevin de Bruyne og målmaskinen Haaland vil fungere.

– Hvis noen har lyst til å score mål, skal jeg prøve å finne dem. Det er min jobb å gjøre det, sier De Bruyne til TV 2.

Han er tålmodig med Haaland.

– Han er sakte på vei tilbake. Jeg gir alle tid. Han kommer til å være skarp når han trenger det, sier belgieren og varsler med et smil om munnen:

– Han signerte vel femårskontrakt. Han kommer nok til å score et par mål i løpet av den tiden.