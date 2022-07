Guardiola røper Haaland-problemer – kommer med lovnad

HOUSTON (TV 2): Erling Braut Haaland (22) tok ikke engang på seg fotballskoene. Manchester City-debuten får vente for bursdagsbarnet.

Manchester City – Club América 2-1

– Haaland har hatt problemer, sier Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

Han forteller at spissen ikke følte seg klar til å spille, men kommer med en lovnad om at nykommeren får debuten mot Bayern München med mindre noe uventet skjer.

Det var ingen stor overraskelse at Haaland, som fylte 22 år noen timer før kampstart norsk tid, ble oppført på benken til Manchester City i forkant av nattens treningskamp mot Club América i Houston.

Nordmannen trente ikke med lagkameratene i forrige uke og gjennomførte sin første ordinære treningsøkt så sent som søndag etter reisen til USA.

De 61.223 tilskuerne på NRG Stadium i Houston, mange av dem iført Citys lyseblå farger, hadde likevel et håp om å få se Haalands debut for sin nye klubb.

I korridoren på stadion sto barn på rad og rekke og ventet på Haaland etter at resten av lagkameratene hadde løpt forbi dem og ut på banen for å varme opp.

«Haaland! Haaland!», ropte barna, men de fikk ikke hilse på jærbuen før de ble beordret opp på tribunen.

Citys nye nummer ni ble sittende i garderoben under hele oppvarmingen og dukket først opp noen minutter før kampstart.

HILSTE PÅ FANSEN: Erling Braut Haaland var ikke antrukket for å spille fotball. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Haaland gikk iført hettegenser og sneakers sammen med midtstopper Ruben Días, som var ute av kamptroppen på grunn av sykdom de siste dagene.

Haalands antrekk tydet på at det ikke var aktuelt for ham å spille. Han satt heller ikke på benken sammen med lagkameratene, men like ved med Días og medlemmer av støtteapparatet.

GODT HUMØR: Erling Braut Haaland under kampen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Etter pause kom Haaland også ut igjen iført det hverdagslige antrekket. Da han dukket opp på storskjermen i NRG Stadium to minutter etter starten av andre omgang, lød et jubelbrøl over hele arenaen.

20 minutter før slutt dukket Haaland igjen opp på skjermen. Igjen kom det et jubelbrøl, etterfulgt av «Haaland, Haaland»-rop, og stjernespissen smilte lurt.

Det var det nærmeste amerikanerne var å få se ham i aksjon for denne gang.

NEDTUR: Erling Braut Haaland fikk ikke debuten for Manchester City. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Manchester City har ikke kommet med noen forklaring på hvorfor Haaland ikke spilte. Trolig vil Pep Guardiola svare for det på pressekonferansen etter kamp.

Oscar Bobb var på benken for Manchester City og fikk heller ikke debuten for de lyseblå.

Manchester City vant kampen 2-1 takket være to scoringer av Kevin de Bruyne. Henry Martin scoret målet for meksikanske Club América.

Natt til søndag norsk tid kommer en ny mulighet for Haaland og Bobb i treningskampen mot Bayern München. Den spilles i Green Bay, Wisconsin.