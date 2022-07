Ny delstat i USA vurderer abortforbud

Lederne i Indianas delstatssenat har foreslått å forby abort med få unntak, kort tid etter at det ble kjent at en 10-åring dro til delstaten for å ta abort.

Forslaget skal opp til vurdering fra og med mandag. Indiana blir med det en av de første republikansk-ledede delstatene som skal debattere en abortinnstramming etter dommen fra USAs høyesterett som fjernet den føderale retten til abort.

Det vil åpnes for unntak i forbudet i tilfeller ved voldtekt, incest eller fare for den gravides liv, ifølge forslaget – men enkelte politikere i delstaten ønsker et totalforbud.

Det har vært mye diskusjon rundt abort i Indiana etter at en 10-åring dro dit fra nabodelstaten Ohio for å ta abort etter en voldtekt. Legen som utførte aborten er under etterforskning i Indiana, anklaget for å ikke ha informert myndighetene om aborten slik loven krever når det er snakk om overgrep mot mindreårige.

Legen har igjen varslet at hun vurderer å gå til injuriesøksmål riksadvokaten i Indiana, da helsejournaler avisen Star har fått tilgang til viste at hun meldte inn aborten slik hun skulle.

