Ingen VM-finale for Amalie Iuel

Iuel ble nummer seks i heatet, og løp inn på 54.82. Det betyr at hekkekonkurransen er over for 28-åringen. Den største stjernen på distansen,

Sidney McLaughlin vant heatet. De to beste i hvert heat gikk til finalen på 400-meter hekk.

– Jeg følte meg veldig fin den første halvdelen og inn i svingen. Det føltes som jeg kunne gå 15 steg videre. Men det holdt ikke helt. Da ble det litt trippende og stoppet opp. Da er det nesten umulig å komme opp i fart igjen, sier Iuel til TV 2 etter løpet.

STIVNET: Amalie Iuel under Vm-semifinalen på 400-meter hekk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det er noe av det samme som Karsten Warholm slet med i gårsdagens VM-finale på samme distanse.

Har stabilisert seg

Hun er fornøyd med at hun har stabilisert seg på 54-tallet.

– Det var ikke en dårlig tid. Det lover godt. Gleder meg allerede til EM. Det er fint å se at jeg stabilt løper på 54-tallet. Håper det snart kommer en tid kommer som er bedre enn det.

Ieul leverte to av de beste løpene sine i karrieren i VM.

– Det er to av mine beste løp noensinne. Det beste kom jo i går. Jeg hadde håpet på litt bedre i dag. Kjente at jeg var litt preget av løpet i går, men føler jeg klarte snu det på oppvarmingen, avslutter Iuel til TV 2 i Eugene.

– Gøy

Til NRK rett etter løpet var det en fornøyd Iuel som kunne se tilbake på hekkekonkurransen i VM.

– Det var gøy å løpe. Alltid moro å være i semifinale. Det ble litt tungt på oppløpet. Det stoppet litt opp, forteller Iuel til NRK etter løpet.

Hun sier varmen ikke var en utfordring for henne, men at syra kom på oppløpet.

– Varmen synes jeg er herlig. Du kjenner syra til døra. Når du kjenner at det prikker i øreflippen, da har du tatt

Høyere nivå

Hun tar med seg en fin opplevelse fra VM i Eugene.

– Det har vært et fint mesterskap. Jeg prøvde å kopiere løpet fra i forsøket, men det ble litt for hardt. Det går fint. Nivået er høyere, så det hadde blitt tøft å ta seg til finalen, avslutter hun til statskanalen.

Amalie Iuel (28) noterte 54,70 når hun gikk til semifinalen. Det var ny pers for hekkeløperen.