CIA-sjefen: Ukraina har fått Kina til å tenke nytt om en mulig Taiwan-invasjon

– Vår oppfatning er at spørsmålet som påvirkes ikke er hvorvidt kinesiske myndigheter kanskje om noen år velger å bruke makt for å kontrollere Taiwan, men heller hvordan og når de vil gjøre det, sier Bill Burns til sikkerhetsforumet i Aspen onsdag.

Uttalelsen kom som svar på et spørsmål om hvilke lærdommer Kina har tatt fra Russlands krig i Ukraina.

Ifølge Burns har Kina blitt urolige av å bevitne Russlands fem måneder lange krig, som han selv karakteriserer som et strategisk feilslag av president Vladimir Putin, som hadde håpet å styrte regjeringen i Kyiv innen krigens første uke var omme.

– Jeg mistenker at lærdommen Kina har tatt med seg er at de må samle en overveldende militær styrke for å kunne vurdere det i framtiden, sier Burns.

Kina anser øystaten Taiwan som en del av kinesisk territorium.

