Enkelt til VM-finale i ren «lykkerus»

Med 14.53,07 løp Karoline Bjerkeli Grøvdal seg lett til sin fjerde VM-finale på 5000 meter. Hun ble nummer fire i heatet og direkte kvalifisert til finalen.

Hun lå kontrollert på tredjeplass ved lista under store deler av løpet, og hadde ingen problemer med å nå VM-finalen i Eugene.

Grøvdal var med da farten ble økt med to runder igjen, og forsvarte posisjonen sin lett. Hun ledet inn i siste sving.

– Det er litt lettelse. Jeg var litt spent før forsøket, og ville få det unna. Det føltes billig hele veien. Vi springer fort, men jeg følte det gikk kontrollert for min del. Og jeg kunne kontrollere inn på oppløpet, forteller Grøvdal til TV 2.

Hun sier hun hadde en god følelse underveis i løpet.

– Det er deilig å være med å vite og at man kontrollere inn. At jeg kan se til siden og vite at jeg har et lite til. Det er en ny, men deilig følelse.

Hun sier at hun bruker det at hun har vært med i mange år for alt det er verdt, og at formen er veldig god.

– Alt må klaffe. Formen må være der, og det er den. Jeg har lyst til å få ut det jeg har trent for i mange år.

Med tanke på finalen, sier Grøvdal at hun skal være med så lenge hun kan, og har ingenting å tape.

VM-FINALE: Karoline Bjerkeli Grøvdal etter forsøket på 5000-meter. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Håper det går litt som i dag. Setter fart fra start. Jeg er avhengig av å løpe meg inn i løpet. Jeg kan løpe fortere de siste 2000 meter. Jeg skal prøve være med så lenge jeg kan. For jeg har ingenting å tape, så jeg skal prøve å henge med så lenge jeg kan, avslutter Grøvdal til TV 2.

Imponert

Også NRK sine kommentatorer var imponert over det Grøvdal leverte under forsøket i varmen i Eugene.

– Hun løper veldig avslappet, kommenterte NRK-kommentator Jann Post underveis i løpet.

Det synes også tidligere olympisk mester Vebjørn Rodal.

– Offensiv og våken hele tiden. Løper så riktig og bra. Det er tegn på at hun har fått gode svar på trening, og gode svar underveis i løpet. Det så kjempebra ut, og lovende før en finale, sa Vebjørn Rodal etter finaleplassen var sikkert.

Lykkerus

Og det er kanskje ikke så rart det går veien på banen for Grøvdal om dagen. Etter å ha smadret Ingrid Kristiansens norske rekord på Bislett den 16. juni, vartet TV 2-kjæresten, Magnus Aarre, opp med et frieri i skogen bare noen dager senere.

– Det var ei fin uke, ja, ler Bjerkeli Grøvdal.

– Det har gått lett på trening etter det?

– Jada, lett på trening, og lett ellers. Så det har vært veldig fint, smiler hun.

Eneste skåret i gleden var at Grøvdal bare timer etter å ha fått ring på fingeren måtte reise på høydetrening til USA.

– Ja, det skjedde jo på kvelden før jeg skulle reise. Så jeg følte egentlig bare at jeg stakk avgårde, humrer hun.

– Så nå er det kanskje på tide å komme seg hjem snart.

Økt selvtillit

Men først skal hun ta med seg en VM-finale. Og med nyvunnet selvtillit er Grøvdal fast bestemt på at hun skal bite fra seg.

– Jeg tror ikke folk er klar over hvor viktig selvtillit er i løping. Og det er veldig ferskvare. Det hjelper veldig på å få gode opplevelser som den på Bislett. Så man må ta med seg de gode opplevelsene man får.

I finalen håper hun på et raskt løp.

– Det er ingenting å spare på. Jeg håper jeg kan ha den dagen jeg hadde på Bislett. Jeg kan være med på ulike typer løp, men jeg håper det blir satt fart. Så skal jeg prøve å være med på det, sier Grøvdal.