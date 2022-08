Ekspert om app: – Kan være til stor hjelp for unge

– En ny og unik måte å utforske hvem dine venner egentlig er i deres hverdagsliv, skriver BeReal på sine nettsider.

Målet med appen er å «be real», altså å være ekte.

Dette mener sosiale medier-ekspert Ståle Lindblad kan være en viktig bidragsyter i en ellers retusjert hverdag.

– Appen blir en slags motvekt til de vanlige sosiale mediene hvor det er om å gjøre å fremstå så perfekt som mulig, sier han til TV 2.

«Ekte» øyeblikk

Appen går ut på å publisere bilder og dele med vennene sine, men i motsetning til andre sosiale medier skal denne appen fange «ekte» øyeblikk.

En gang i døgnet varsler BeReal alle sine brukere. Når varselet kommer må man ta og dele et bilde i løpet av to minutter – spontant og uredigert.

Mobilen vil da ta bilder med begge kameraene samtidig, slik at både omgivelsene dine og deg blir dokumentert.

BILDE: Når du tar ditt daglige bilde, vil appen ta bilde med både front- og bakkamera. Foto: Truls Aagedal / TV 2

For å kunne se bildene som de du følger legger ut, må du selv publisere dine bilder. Hvis du ikke rekker tidsfristen på to minutter kan du dele det senere, men da vil det blir merket at du har tatt det for sent.

Kraftig oppsving

Appen dukket opp allerede i 2020, men nå kan det se ut til at den er i ferd med å ta av.

Tall fra juni 2022 viser at appen totalt er lastet ned 7, 67 millioner ganger i følge OnlineOptimism, og den har nærmere tre millioner aktive daglige brukere.

Appen har de siste månedene fått et kraftig oppsving i popularitet, og etter Instagram, Snapchat og Pinterest var BeReal den mest nedlastede appen i slutten av mars 2022.

Appen blir brukt av flere millioner daglig, og nå går en BeReal-trend viralt på sosiale medier. I bunnen av saken kan du se de morsomme trenden!

Fått fotfeste i Norge

Også mange nordmenn har lastet ned appen.

– Den har begynt å få fotfeste i Norge, men er foreløpig ikke en veldig stor app her i landet, sier Lindblad.

Han mener derimot at det fort kan endre seg.

– Slike apper, som bryter litt med andre sosiale medier, kan fort vokse seg veldig store.

EKSPERT: Ståle Lindblad er daglig leder i Areca og sosiale medier-ekspert. Foto: Susanne Lindblad

– Ubegrenset potensiale

Lindblad påpeker at BeReal ikke er på nivå med de aller største appene og sosiale mediene, men forklarer at jo større appen blir, jo større er muligheten for misbruk av mediet.

– Selv om appen i utgangspunktet skal fremme et sunt og virkelighetsnært bilde, er det en risiko for at det kan dukke opp usunne trender dersom appen vokser seg ordentlig stor, forteller Lindblad.

Han mener årsaken til at appen kan vokse seg større, er at den bryter med normalen.

– Appen har ubegrenset potensiale. Nå begynner alle de sosiale mediene å bli så like, så å lage apper som bryter litt med det er nok veien videre, sier eksperten.

Ber foreldrene følge med

Ståle Lindblad mener appen kan være et veldig positivt bidrag i «sosiale medier-universet», og at unge kan få et pusterom i en ellers redigert hverdag.

– Denne appen kan være til stor hjelp for unge som kan få se en litt mer vanlig hverdag, sier han og legger til:

– Jeg synes foreldre generelt bør la barna bruke sånne type apper, men være bevisste og følge med selv.

BEREAL: Appen oppfordrer til å være ekte. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han mener det ikke er selve appen som ofte er problemet, heller trendene som dukker opp der.

– Foreldre bør forstå hvordan barna bruker det og følge med på hva de gjør, sier han.

Trend går viralt

Til tross for at BeReal fortsatt ikke er på nivå med de største av de største appene, har en pågående trend fått mye oppmerksomhet.

Trenden går ut på å publisere falske BeRealer, gjerne med tilhørende tekst, av kjente eller ukjente personer med et humoristisk budskap. Med bilder i begge retninger blir ofte kjente personer satt i uheldige situasjoner.

Dette er den humoristiske trenden: