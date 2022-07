Hetebølgen i Europa fortsetter å herje

Store deler av Europa er rammet av en voldsom hetebølge. Det er registrert over 40 varmegrader flere steder på kontinentet. Se bildene fra de enorme ødeleggelsene.

Storbritannia har erklært en nasjonal krise som følge av hetebølgen som herjer i landet. I London kom temperaturen opp i svimlende 40,2 grader celsius. Det er den høyeste temperaturen som noensinne er målt i landet.

Flere steder i landet har det oppstått voldsomme branner, og brannvesenet har hatt sin travleste dag på jobb siden andre verdenskrig.

En brannmann jobber i Wennington tirsdag. Foto: Yui Mok

Flere har mistet hjemmene sine i de enorme brannene. I Barnsley i England har et hus brent fullstendig ned.

UTBRENT: Et hus i Barnsley er fullstendig utbrent Foto: Dave Higgens

Noen steder har brannene tatt med seg hele landsbyer.

WENNINGTON: I denne landsbyen har flere hus blitt totalskadd i en brann Foto: Aaron Chown

I Wennington, en landsby øst for London, er det enorme skader. Ifølge Sky News ble ingen skadd i flammehavet, men 40 hus i London, Wennington, Dagenham og Kenton ble tapt.

I Wennington alene ble 18 eller 19 hus ødelagt.

Wennington. Foto: Yui Mok

1000 døde

I flere andre europeiske land er temperaturene oppe i 40 grader. Blant annet har det vært ekstreme temperaturer i Portugal og Spania.

Det har ført til at så mange som 1000 personer ha dødd som en direkte konsekvens av de høye temperaturene i Portugal.

Et brannfly kjemper mot skogbrann i Murca i Portugal. Foto: Pedro Nunes

Befolkningen gjør det de kan for å forebygge skadene. Foto: Joao Henriques/AP Photo

I Spania har temperaturene blitt målt opp til 45,7 grader. Det har ført til at minst 500 personer er død. Det melder BBC.

Nå gjør både brannvesenet og sivile det de kan for å holde flammene unna hus og folk.

Frivillige og brannvesen kjemper mot en skogbrann i Tabara i Spania. Foto: Bernat Armangue/AP Photo

En geiteskalle ligger igjen etter en skogbrann i San Martin de Tabara i Spania. Foto: Bernat Armangue/AP Photo

Søker til fontener

Også i storbyene er det voldsomme temperaturer. I Paris gjør folk det de kan for å kjøle ned seg selv.

Barn avkjøler seg i St. Martin-kanalen i Paris. Foto: Lewis Joly/AP Photo

Folk kjøler seg ned i fontenene under Eiffeltårnet. Foto: Christophe Ena/AP Photo

Også de firbente får hjelp til å kjøle seg ned. En hund har funnet en fontene som den kan drikke mye trengt vann.

TØRST: En hund har funnet en god kilde til å takle med de varme dagene i England Foto: Bertrand Guay / AFP

I mangel på steder å bade for å unnslippe varmen, har flere også funnet god hjelp i byenes mange fontener. I den franske hovedstaden er det også satt opp sprinkleranlegg som folk kan stå under for å kjøle seg ned.

FORFRISKENDE: Folk samler seg for å få en kald dusj Foto: Bertrand Guay / AFP

Foto: Thomas Padilla/AP Photo

Også i Italia har det vært svært høye temperaturer de siste dagene. I Roma har flere turister samlet seg rundt Trevi fontenen i håp om å kunne kjøle seg ned.

ROMA: Flere har samlet seg rundt fontene for å kjøle seg ned Foto: Andreas Solaro / AFP

I dyreparken i Roma har en bjørn fått fryst frukt å kose seg med. Foto: Andrew Medichini/AP Photo

I den britiske byen Brighton samles folk på byens strand, som tirsdag denne uken var full av folk som nøt å kunne kjøle seg ned med et forfriskende bad.