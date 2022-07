Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan uttalte onsdag at nesten alle nordiske land, inkludert Norge, er «terror-reir». Det får utenriksministeren til å reagere.

– Jeg har ingen kommentar til dette utspillet. Det er en fullstendig grunnløs påstand, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til VG.

Det var under flyturen tilbake fra Teheran onsdag at Erdogan kom med sine uttalelser, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Lar terrororganisasjoner drive fritt

Erdogan la også til at Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia og Storbritannia er blant landene som lar grupper Tyrkia anser som terrororganisasjoner drive fritt.

Uttalelsen kommer dagen etter at Erdogan møtte Russlands president Vladimir Putin sammen med den iranske presidenten Ebrahim Raisi og også Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

Agendaen for møtene er den pågående eksport-krisen ut av Ukraina, ettersom Russland blokkerer for eksportrutene sør for landet.

Den norske utenriksministeren kaller utspillet en fullstendig grunnløs påstand.

Flere uttalelser

Den oppsiktsvekkende uttalelsen kommer i en rekke av flere, hvor han tidligere har truet med å blokkere Sverige og Finlands Nato-søknader.

Til tross for at han har godkjent søknadene fra de to landene, så har han i etterkant truet med å fryse søknadene, dersom noen av dem ikke holder løftene sine knyttet opp mot terrorisme.

NATO: Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har vært skeptisk til å slippe Sverige og Finland inn i NATO. Foto: Manu Fernandez / AP Photo

De tre landene signerte en avtale om å oppheve Ankaras vetorett i forrige måned, i bytte mot løfter om terrorbekjempelse og våpeneksport.

I tillegg skal Erdogan ha komt med flere stikk mot Nato-allierte land, som Tyskland, Nederland, Frankrike, Italia og Storbritannia. Presidenten hevder at alle de landene lar grupper - som Tyrkia ser på som terrorgrupper - «vandre fritt» rundt i samfunnet.