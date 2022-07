– Norges svar på Vingegaard hvis utviklingen fortsetter

Torsdag fra kl. 13.00: Siste fjelletappe på TV 2 og TV 2 Play.

– Dette er rått! Er det mulig? Tenk deg det! Se på det her, da!

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen var blant mange nordmenn som var fra seg av begeistring for hva 23 år gamle Andreas Leknessund leverte på den knalltøffe 17. etappen i Tour de France.

Leknessund lå alene i tet på vei opp nest siste fjellet, Col de Val Louron-Azet, men da det som var igjen av favorittgruppen med Brandon McNulty, Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard kom opp til tromsøværingen, måtte han slippe seg ned til kaptein Romain Bardet.

– Hadde du klart å holde følge om du hadde fått lov?

– Jeg skal ikke være ute og melde for mye om det, men beina var veldig gode, sier Leknessund med et lurt smil til TV 2.

– Jeg ser en stjerne som er i ferd med å utvikle seg skikkelig. Han er helt rå. Han innrømmet også i at det bare var Pogacar og Vingegaard han følte var på sitt nivå på tirsdagens etappe. Det var ikke for å skryte, men han var helt ærlig, forteller Dag Otto Lauritzen.

IMPONERT: Dag Otto Lauritzen, som selv har vunnet en klatreetappe i Tour de France. Foto: Mads Wedervang / TV 2

– Må klype oss i armen

Lauritzen mener Leknessund har skaffet seg et særdeles godt rykte med innsatsen i sin første Grand Tour.

– Jeg skal garantere at enhver sportsdirektør nå sitter og lurer på hvordan de skal få tak i Leknessund. Han er som Brandon McNulty. Han er ung, ny og viser en side vi ikke har sett av ham før, selv om vi visste at han har potensial, sier Lauritzen.

– Det er så imponerende at vi må klype oss i armen, fortsetter han.

TV 2s sykkelekspert lurer på hvor bra det kan bli i fremtiden.

– Jeg skal ikke ta for store ord i min munn, men han er Norges svar på Jonas Vingegaard hvis han fortsetter utviklingen han har begynt på nå. «Sky is the limit», mener Lauritzen.

Danske Vingegaard leder Tour de France med over to minutter på Tadej Pogacar når kun fire etapper gjenstår av årets ritt. Leknessund har selv vært usikker på om han ønsker å bli en sammenlagtrytter.

– Han må selv finne ut av hvordan rytter han skal bli. Det er bedre at han bruker egenskapene sine etter hvert som de utvikles og finpusses enn at han skal presses inn i noe som kroppen kanskje ikke vil. Jeg tror det er veldig brutalt, og en ekstrem variant for toppidrett, sa TV 2-kommentator Christian Paasche tidligere under Touren.

Reddet lagkameraten

DSMs sportsdirektør Matt Winston hadde håpet at favorittgruppen med Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar skulle la Leknessund gå.

– Men da gul trøye kom tilbake, skulle Andreas få kontakt med Romain Bardet igjen. Han gjorde en superjobb med å få Romain tilbake til Geraint Thomas, sier Winston til TV 2.

LEDET ETAPPEN: I nest siste bakke satt Andreas Leknessund alene i tet, men så kom Brandon McNulty, Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard opp til ham. Da måtte tromsøværingen slippe seg ned for å hjelpe sin kaptein Romain Bardet i sammendraget. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Andreas viste vilje og besluttsomhet i bruddet, og han fikk seg en luke. Vi ville kjøre med så langt det var mulig, men så måtte han vente på Romain og kjøre lagtempo for å ta mest mulig tid, sier han.

Bardet kom seg fra niende- til sjetteplass i sammendraget.

– Uten Leknessund hadde Bardet vært på åttendeplass. Det er stor forskjell for DSM, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

Leknessund satt i front av gruppen til Bardet og kjørte franskmannen inn i bunnen av Peyragudes, men da tok han det med ro. Han trillet i mål til 28. plass, drøyt ni minutter etter etappevinner Tadej Pogacar.

– Bardet fortjener hjelpen

– Hadde du lyst til å bli med da du ble tatt igjen?

– Jeg hadde lyst, det kan jeg si, men likevel … Da det var klart at det var som det var med Bardet, som ikke var så langt bak, og det var fullt kaos, så var det en selvfølge å vente. Viktigst av alt er det at jeg hadde en god følelse på sykkelen. Det er det jeg ønsker. Uavhengig av resultatet, var det en veldig bra dag på sykkelen, sier Leknessund.

SAMMENLIGNES: TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen tror Andreas Leknessund (t.h.) kan bli Norges svar på Jonas Vingegaard (t.v.) hvis utviklingen fortsetter. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

– Vi har sett ryttere ta ut proppene i ørene for ikke å høre sportsdirektøren. Vurderte du det?

– Nei. I sykling er det sånn det er. Vi er et lag, og Bardet fortjener den hjelpen han kan få, sier Leknessund.

Torsdag venter den siste fjelletappen i årets Tour de France. Det kan være en ny mulighet for Grand Tour-debutanten fra Tromsø.

– Jeg har ikke sett på etappen, men alt kan skje. Jeg ser jo at mange begynner å bli slitne, og det er selvfølgelig motiverende å se. Vi får se hva planen er, sier Leknessund.

