187 minutter som rystet verden

WASHINGTON D.C., USA (TV 2): Mens tilhengerne hans gikk amok i Kongressen korridorer, gjorde ikke Donald Trump noe for å stanse dem. Nå ønsker granskerne å avsløre hvorfor.

Etter sju runder med oppsiktsvekkende vitnesbyrd, retter Kongressens granskingskomité nå søkelyset direkte mot Donald Trump.

Gjennom høringene er det blitt tegnet et nådeløst bilde av et Hvite hus i kaos og en president i åpenbar ubalanse.

Minst 15 ganger skal flere av Trumps nærmeste rådgivere ha forsøkt å forklare ham at han hadde tapt valget.

Men i stedet for å akseptere realiteten, ble Trump rasende på budbringerne. Lunsjtallerkener gikk i veggene og noen fikk sparken. De heldige kun en skyllebøtte.

NYE AVSLØRINGER: Donald Trump nekter fortsatt å anerkjenne at han tapte valget. Nå forbereder han seg på å stille som presidentkandidat igjen. Foto: Mark Humphrey /NTB Scanpix.

Natt til fredag sendes den foreløpige finalen i rekken av høringer og spenningen er igjen stor: Hva kommer denne gangen?

Nye vitner

Granskingskomitéen, som består av sju demokrater og to republikanere, kommer nå til fokusere på selve dagen 6. januar, da tusenvis av Trump-tilhengere stormet kongressbygningen.

Spesifikt vil de vise hva presidenten selv foretok seg de tre timene mens slaget på Capitol foregikk.

Ifølge det som så langt er kommet frem, forsøkte republikanere og demokrater, rådgivere og familie å overtale Trump til å beordre mobben han selv hadde innkalt, til å trekke seg tilbake.

Først 187 minutter senere sendte presidenten ut en video på Twitter, der han ba angriperne gå hjem, men at han likevel elsket dem.

Under fredagens høring vil tidligere informasjonsmedarbeider Sarah Matthews og daværende assisterende sikkerhetsrådgiver Matthew Pottinger vitne, men det er også ventet at nye videoavhør vil bli avspilt.

Forsvunnede tekstmeldinger

Komitéen har så langt gjort vitneavhør med over 1000 personer, og samlet titusenvis av sider med bevis.

Som ledd i etterforskningen ble også Secret Service bedt om å utlevere tekstmeldinger som 24 av deres agenter sendte og mottok 5. og 6. januar 2021.

SLETTET MELDINGER: To ganger fikk Secret Service beskjed om å ta vare på bevis fra 6. januar. Nå viser det seg at livvakttjenesten har slettet SMS-meldinger. Foto: J. Scott Applewhite / NTB Scanpix.

Denne uken kom det frem at byrået, som er ansvarlig for presidentens og visepresidentens sikkerhet har slettet nesten alle disse meldingene.

Ledelsen skylder på en rutinesvikt i forbindelse med oppgradering av telefoner. Flere kommentatorer mener likevel at dette ikke står til troende og krever at byrået etterforskes for å se om politiske motiver kan ha ligget bak.

Etterforskninger i kø

Parallelt med høringene er en rekke etterforskninger og rettssaker med tilknytning til kongresstormingen nå igang.

Komitéen har allerede overlevert enkelte dokumenter til justisdepartementet, som sitter med det føderale påtaleansvaret.

En etterforskning er blitt startet, og FBI har gjort beslag hjemme hos sentrale Trump-støttespillere, men det er uvisst hvor langt de har kommet i arbeidet.

I Washington pågår samtidig en rettssak mot Stephen Bannon, som mange mener var hjernen bak Trumps politiske suksess.

TRUMPS HJERNE: Stephen Bannon insisterer fortsatt på at valget i 2020 var rigget. Nå risikerer han fengsel og bot for å ha nektet å forklare seg. Foto: Sarah Silbiger / NTB Scanpix

Bannon nektet å stille til avhør med komitéen og å utlevere bevis, og risikerer nå opptil to år i fengsel for dette.

Den etterforskningen som likevel kan komme til å ramme eks-presidenten hardest, foregår i Georgia.

Der har en storjury nå innkalt Trumps advokat Rudy Giuliani, en av de aller ivrigste sprederne av løgnen om at valget var rigget og en pådriver for at Trump ikke skulle anerkjenne nederlag.

2. januar 2021 ringte Donald Trump selv til delstatens øverste valgansvarlige, Brad Raffensberger og ba ham forfalske valgresultatet ved å «finne 11 779 stemmer.»

Statsadvokaten i Georgia vurderer ifølge amerikanske medier flere ulike siktelser i saken, og kommentatorer utelukker ikke at Trump personlig kan bli bedt om å stille til avhør.

Uviss fremdrift

Tirsdag ble det kjent at komitéformann Bennie Thompson har fått covid. Men oppmerksomheten rundt høringene er nå så intens i USA, at fredagens seanse likevel kommer til å bli avholdt.

SYK MED KORONA: Komitéformann Bennie Thompson er blitt syk og må stå over den foreløpig siste høringen i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite

Fremdriften videre er imidlertid høyst usikker.

Komitéen får nemlig stadig inn nye bevis og tilbud om vitnesbyrd.

Opprinnelig skulle det bare avholdes åtte høringer, før Kongressen tar sommerferie, men muligheten er nå til stede for at det kan bli flere.

Mye vil sannsynligvis avhenge av hva de klarer å legge på bordet fredag, og ikke minst hvordan mottakelsen blir i det politiske miljøet.

TV2.no sender høringen fra Kongressen direkte fra kl. 02:00 natt til fredag.