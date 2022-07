Sigrid kobler av med å ta seg en fest

– Det er å dra på fylla med gjengen! Da koser vi oss, skratter Sigrid på spørsmål om hva de gjør for å ha det gøy mellom konsertene.

– Vi koser oss virkelig på tur. Jeg reiser jo med bestevennene mine. I juni var vi på europaturne og spesielt den første uka er den gøyeste jeg har hatt på lenge. Det har vært to spesielle år. Nå kunne vi endelig slippe oss løs. Det har vært som å gå fra bar til bar gjennom Europa, sier Sigrid Solbakk Raabe til TV 2.

Travelt

Vi sitter på et klasserom på Sellanrå skole i Molde. Et steinkast unna ligger Romsdalsmuseet der Sigrid om noen timer står på scena foran et stort publikum. Ålesundsjenta er et av de store navnene under den internasjonale jazzfestivalen i Rosenes by.

RAPPER: Kendrick Lamar på scena i Glastonbury 26. juni. Foto: Scott Garfitt/AP

– Moldejazz er sånn ikonisk festival med så mye historie. Jeg gikk langs sjøkanten og så navnene på stjernene som har spilt her opp gjennom årene. Så oppdaget jeg at Kendrick Lamar har spilt her. Det er mange jazzlegender, men Lamar altså. Det er stas!

Sigrid legger ikke skjul på at turnelivet er krevende. Det tar på med 80 konserter både i Europa og USA dette året.

– Jeg kan selvfølgelig ikke sitte her og si at jeg ikke blir sliten. Da må en kutte ned der man kan og kjøpe seg litt egentid. Jeg er glad i å være alene, og jeg er glad i å surre rundt i egne tanker og høre på musikk, forteller Sigrid.

HEKTISK: Med nytt album har ikke Sigrid og bandet mange hvileskjær dette året. - Det er veldig gøy, men også slitsomt, forteller hun., Foto: Martin Giskegjerde / TV2

Mens resten av bandet ble kjørt til lydsjekken på Romsdalsmuseet, tok Sigrid beina fatt i regnværet.

– Da får jeg zoomet skikkelig ut! Det er sånne små pauser som er viktig for meg slik at jeg klarer å prestere på scena. Jeg får jo høre at jeg har så sinnssykt mye energi hele tiden. Men det er en grunn til at jeg løper rundt, hopper og koser meg og har det gøy på scena, og det er fordi jeg tar valg som gjør at jeg klarer å ha den energien, sier Sigrid.

Familiehelt

I tillegg til å være aktuell med sitt nye album «How To Let Go» har Sigrid vært i BBC-studio og covret en av hennes store idoler.

SIGRID-FAN: Neil Young. Foto: Rebecca Cabage/AP

– Det er noe av det største for meg i karrieren å få covre Neil Youngs «Old Man» som er en av favorittlåtene mine. Han har jeg hørt på hele livet og er så viktig for alle i familien min; mamma, pappa og søsknene Tellef og Johanne. Og det med fullt orkester i BBCs legendariske studio Maida Vale. Ganske rått og veldig stort for meg, kommer det stolt fra Sigrid.

– Og så kan jeg fortelle deg at Neil Young personlig godkjente at BBC-videoen kunne legges ut på YouTube. Bare det at han har hørt versjonen og godkjente den, er stas for meg, kvitrer 25-åringen.

På nødutgang

Hun har ingen spesielle ritualer før hun går på scena, men vokaloppvarming og en times tullprat med bandet er standard.

– Så må jeg være passe varm.

Hva som står på raideren til Sigrid og bandet forblir en hemmelighet.

– Sånne raidere er skumle når en først har begynt å få digge ting på den, skratter Sigrid.

GODE TERNINGKAST: Sigrids nye album «How To Let Go» har høstet gode kritikker. Foto: Arne Rovick/TV 2

– I samarbeid med Øyafestivalen signerte vi en grønn raider der vi prøver å kutte ned på plastbruk, spise lokal mat og gjerne spør om elektrisk transport. Det er små grep som kan bidra til å hjelpe på klima, sier Sigrid.

Men noe klimaavtrykk blir det når bandet må ta fly mellom konsertene. Og da kan selv en verdensstjerne få seg en overraskelse. På tur til Glasgow for noen uker siden satte Sigrid seg på et sete ved flyets nødutgang og skulle nyte flyturen med god beinplass.

– Plutselig kommer flyverten og spør om jeg er over 16 år! Det er jo ikke verst! Jeg tar det som et kompliment, smiler Sigrid.