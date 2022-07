Straus og superstjernen tar tysktimer: – Han er nok litt foran meg

– Jeg har blitt tatt imot utrolig bra, må jeg si. Det er en fantastisk gruppe med spillere og støtteapparat som er veldig gira på tankene og ideene mine, sier Alexander Straus til TV 2.

Forrige uke ledet den tidligere Brann-treneren sin første trening med Bayern Münchens kvinnelag.

– Nå i starten er målet å bli kjent med laget på et personlig nivå. Forskjellen fra tidligere er at det er ansatt enda flere folk på fulltid. Likevel vil jeg få dette til å fungere på min måte.

Det forteller den nye Bundesliga-treneren rett før en språktime i tysk. Tre ganger i uken returnerer Straus tilbake til skolebenken for å bli bedre i språket.

TRIVES: Alexander Straus gleder seg til å trene Bayern München framover. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vil lære språket

– Det er en bratt utvikling som er på vei, men jeg er langt unna. Jeg er veldig opptatt av å lære språket. Det tror jeg vil være en viktig faktor for å lykkes, sier Straus.

Språktimer tar også herrelagets nye superstjerne Sadio Mané, som signerte for Bayern fra Liverpool tidligere i sommer.

– Vi har samme tysklærer, men med hans fortid i Østerrike er han nok litt foran meg, ler bergenseren.

Fra 2012 til 2014 spilte Mané for Red Bull Salzburg, som gjør at det er nærliggende å tro at senegaleserens tysk er på et høyere nivå.

I München har Straus bosatt seg sentralt, like ved Olympia Park. Overgangen til en ny by har gjort inntrykk.

– Selv Bergen er jo en storby for meg, men her bor det over to og en halv millioner. Det er en fin og kompakt by med mange fine steder å besøke, men det er et helvete å finne parkering. Klubben har heldigvis fikset parkeringsbevis til meg nå.

– Du fikk rett og slett nok?

– Ja, det kom til et punkt der det måtte ordnes, humrer 46-åringen.

NY BY: München har allerede rukket å gjøre inntrykk på Alexander Straus. Foto: Terje Pedersen / NTB

Store forventninger

Den tyske storklubben har vunnet ligaen fire ganger, senest i fjor. Før ansettelsen av Straus sparket Bayern trener Jens Scheuer, etter en andreplass bak Wolfsburg.

Det stresser ikke 46-åringen – som tok Sandviken, nåværende Brann, til sitt første seriemesterskap noensinne forrige sesong.

– Jeg er ikke helt skrudd sammen på den måten. Jeg har en tanke og filosofi om hvordan jeg ønsker spillerne skal være. Det jeg leverer som leder og menneske får folk ha sine meninger om.

Med et støtteapparat som allerede var i klubben før han kom, er Straus også åpen for nye tolkninger.

– Å få en spillergruppe til å ha helt like tanker er vanskelig. Nøkkelen ligger i at du som trener må være flink å tilpasse deg innenfor ideene man har, forteller Straus.

Selv beskriver han sitt lederskap som en som liker å være tett på folk.

– Andre steder kan avstandene være litt større, sier Bayern-treneren uten å mene at det var slik tidligere i klubben han har tatt over.

– Det vet jeg ikke, jeg er ikke så opptatt av hvordan det var før.

STRAUS-ELEV: Norske Julie Bragstad deltok på Alexander Straus første trening. Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån

Får selskap av norsk talent

16 Bayern-spillere er for tiden opptatt med EM i England. Derfor må nordmannen fortsatt vente før han får spredd tankene sine til hele troppen.

– De første to ukene handler om å strø noen frø, men det store inntrykket vil være når vi får flere spillere tilbake. Det er enda tidlig.

En kvinne som er på plass er trønderen Emilie Bragstad, som meldte overgang fra Rosenborg tidligere i år. Straus gleder seg over å ha 20-åringen på trening og noen å snakke norsk med.

– Det blir spennende å se utviklingen hennes. Så er hun hentet på en kontrakt som gjør at hun har flere år på seg, sier han om midtstopper-talentet.

Stusser over Sjögren-uttalelser

I EM har Straus også sett et Norge-lag som røk ut allerede i gruppespillet. Det førte til at Martin Sjögrens tid som hovedtrener var over.

Bergenseren, som selv har vært trener for U23- og J19-laget til Norge, forteller at jobben er uaktuell for han. Likevel stiller han spørsmål til «slaktingen» av svensken.

– Jeg synes det er veldig mange som har tanker om noe de ikke er en del av. Da kan jeg si det mer det åpenbare: Vi bommet på inngangen til kamper og gjennomføring, er Straus vurdering.

– Å gå mer inn i detaljer blir feil. Min filosofi er at det er farlig å lete etter enkle løsninger på komplekse spørsmål, som dette er. Jeg tror ikke det å ansette en trener vil løse alt, fortsetter han.

– Mange eksperter har Hege Riise som førstevalg, hva tanker gjør du om det?

– Jeg registrerer det. Hun har masse erfaring og er sikkert en god kandidat. Uansett har jeg veldig tillit til at de som gjør denne prosessen velger det som er best for Norge.

Foruten Norges innsats beskriver han EM som et mesterskap som har hatt en «enorm utvikling» siden VM 2019.

Straus har også merket seg noen spillere i mesterskapet, uten at han vil gå inn på navn. Det som kanskje gleder han mest er at nysignerte Georgia Stanway har glitret for England.

– Hun har sett veldig bra ut. Det blir fint å få henne på plass, sier Straus om spilleren som dunket inn seiersmålet i kvartfinalen mot Spania.

Midtbaneprofilen åpnet også scoringsballet i 8-0-ydmykelsen av Norge.

