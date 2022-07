Frigir navn på de omkomne etter trafikkulykken i Tromsø

Begge de omkomne kom fra Tromsø. De pårørende er varslet om frigivelse av navn.

– Vedrørende etterforskningen pågår det fortsatt tekniske undersøkelser ved Statens vegvesen, samt videre etterforskningsskritt inkludert gjennomgang av video og vitneavhør, sier politiadvokat Bent Arne Strand i Troms politidistrikt.

Det var natt til lørdag 16. juli at de to mennene omkom da bilen de satt i kjørte av veien og tok fyr i Tromsø. Mandag opplyste politiet at etterfoskningen tyder på at det har vært høy fart i forbindelse med utforkjøringen.