Vingegaard tviholder på gul trøye: – Skjønner meg ikke helt på Pogacar

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard kom inn på oppløpet sammen, og det var sloveneren som spurtslo dansken i gul trøye.

Dermed sikret Pogacar seg ti sekunder i sammendraget, men det er 2.18 opp til Vingegaard når det kun gjenstår én fjelletappe og lørdagens flate tempoetappe på snaut 41 kilometer.

– Det skal et under til for Pogacar å ta igjen det, mener TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Til tross for at Mikkel Bjerg og Brandon McNulty gjorde en formidabel jobb underveis med å isolere Vingegaard, klarte ikke Pogacar å riste av seg den danske 25-åringen.

Geraint Thomas på tredjeplass er nummer tre i sammendraget med 4.58 opp til Vingegaard.

Råsterk Leknessund i brudd

Etter en vill bruddkamp i begynnelsen av etappen, lyktes det for Thibaut Pinot og Aleksej Lutsenko å komme i brudd opp den første bakken, førstekategoristigningen Col d'Aspin. Bakfra gikk Andreas Leknessund og flere andre ryttere etter og dannet en ny gruppe.

Team DMS-kaptein Romain Bardet kom også opp til gruppen til Leknessund på vei inn i andrekategoristigningen Hourquette d'Ancizan. Bak i favorittgruppen satte den danske Tadej Pogacar-hjelperen Mikkel Bjerg seg foran og kjørte et voldsomt tempo.

TUNGEN RETT I MUNNEN: Andreas Leknessund kom med i brudd, men måtte vente på kaptein Romain Bardet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Inn i det nest siste fjellet, førstekategoristigningen Col de Val Louron-Azet, gikk Mikkel Bjerg og Brandon McNulty i front med et høyt tempo i tet av favorittgruppen. Kort tid etter måtte Wout van Aert gi opp, og dermed hadde Jonas Vingegaard kun Sepp Kuss igjen av hjelperne.

Hardkjør isolerte Vingegaard

Litt lengre oppi bakken gikk Leknessund til med drøyt sju kilometer igjen til toppen. 20-mannsgruppen ble sprengt av angrepet til tromsøværingen, men bakfra kom et offensivt UAE Team Emirates med McNulty og Pogacar. Da UAE-duoen og Vingegaard kom opp til Leknessund i tet, fikk nordmannen beskjed om å vente på Bardet.

– Hvem hadde trodd at Tadej Pogacar skulle sitte igjen med én hjelperytter og Jonas Vingegaard ingen? sa TV 2-kommentator Christian Paasche, som sikter til at Pogacar har mistet både Marc Soler og Rafal Majka siden starten av tirsdagens etappe.

Angrepet fra Pogacar kom med kun 200 meter igjen til toppen av Col de Val Louron-Azet, men sammenlagtleder Jonas Vingegaard lå klistret på hjulet til sloveneren.

– Jeg skjønner meg ikke helt på Pogacar. Han er litt for offensiv uten at det smeller skikkelig. Han burde vente. Han blir nøytralisert av Vingegaard, kommenterte TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Vingegaard forsvarte seg

Tadej Pogacar overrasket også de fleste opp den avsluttende førstekategoristigningen førstekategoristigningen Peyragudes, for det kom ikke noe ordentlig angrep på vei opp. Det første kom da det var noen få hundre meter igjen til mållinjen på flystripen.

Det var imidlertid ikke mye saft igjen i beina på Pogacar, som ikke klarte å riste av seg Vingegaard. Jumbo-Visma-kaptein kom med et motangrep, men Pogacar hadde nok krefter til å henge på.

I spurten om etappeseieren var Pogacar sterkest og vant like foran Vingegaard. Etappeseieren gir Pogacar ti bonussekunder.

