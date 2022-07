– Den samlede overvåkingen indikerer at sommerbølgen har passert toppen. Smittespredningen i befolkningen og antall nye innleggelser i sykehus med korona som hovedårsak er avtagende.

Det skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport om koronaviruset for uke 27 og 28.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og situasjonsbildet kan endres når befolkningen kommer tilbake til normal hverdag etter sommeren, eller av nye varianter.

FHI skriver at helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær.

– Kommunene må tilby en fjerde dose til sykehjemsbeboere og alle som er 75 år eller eldre og forberede seg på å vaksinere flere grupper snart, heter det videre.

– Ellers kan samfunnet fortsette med normal hverdag uten egne smitteverntiltak mot koronaviruset gjennom sommeren.