Leknessund i sorg: – Føles veldig rart å sykle

Andreas Leknessund har imponert stort i sin Grand Tour-debut i årets Tour de France, men det har vært noen tunge dager for 23-åringen.

Under Touren har en nær venn av Leknessund gått bort.

– Det har vært veldig vanskelig de siste dagene. Jeg er her i Tour de France, og fysisk sett har jeg mine beste dager på sykkel. Samtidig har ting vært veldig vanskelig, sier han til TV 2.

– Jeg har ikke pratet de siste dagene. Det har føltes veldig rart å sykle, spesielt at det har gått bra når det har vært veldig vanskelig, forsetter Leknessund.

IMONERER: Andreas Leknessund (til høyre), her med Jonas VIngegaard i gul trøye. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

DSM-rytteren gjorde en formidabel jobb for sammenlagtkandidat og kaptein Romain Bardet på 16. etappe.

– Jeg må bre si at ting har vært vanskelig, men det har også vært gode dager på sykkelen. Jeg gleder meg til de neste etappene, men også til å bli ferdig, sier Leknessund.

Onsdag venter en hard etappe for Leknessund og resten av feltet.

– Det kan bli en spennende dag i dag. Jeg hadde en veldig bra dag fysisk i går, og så kan du si at det var en liten nedtur for laget at Bardet falt i sammendraget, men det var ikke et veldig stort nederlag, for vi kan gå litt mer offensivt til verks i dag. Jeg håper vi kan få til noe bra på etappen, sier Leknessund.