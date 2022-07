Enda en Pogacar-hjelper ute av Tour de France

Se hvordan Majka ble skadet øverst!

Etter å ha mistet Vegard Stake Laengen og George Bennett med positive koronaprøver, forsvant Marc Soler ut av Tour de France da mageproblemer gjorde at han ikke klarte tidsfristen på 16. etappe.

Før starten på 17. etappe bekrefter UAE Team Emirates' sportsdirektør Mauro Gianetti at Rafal Majka også må stå av som følge av en kneskade. Polakken ble skadet han kjedet røk på tirsdagens etappe.

– Han forsøkte seg i dag for å se om han kunne starte, men det gikk dessverre ikke, sier Gianetti.

Dermed står Tadej Pogacar igjen med kun tre hjelperyttere, Mikkel Bjerg, Brandon McNulty og Marc Hirschi, før de siste etappene. Pogacar er 2.22 bak Jonas Vingegaard i sammendraget.

– Det er et stort skudd for baugen for Pogacar, som i stor grad må klare seg alene, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.

– Det er tragisk med Majka. Det er deprimerende for Pogacar når sykkel er lagidrett og han trenger hjelperyttere rundt seg, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Lotto-Soudal opplyser at Tim Wellens har brutt Tour de France etter å ha testet positivt på korona før 17. etappe.