Bolig står i full fyr

Oppdateres!

Nødetatene er på stedet etter melding om en bolig i full fyr i Farsund i Agder.

– Meldingen til oss kom via brannvesenet og AMK. Det var vitner som varslet de igjen, er min oppfatning, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til TV 2.

Han sier det brenner godt i boligen. Brannvesenet har iverksatt slukking og sender inn røykdykkere, for å undersøke innsiden av huset.

– Vi jobber på stedet for å få bekreftet hundre prosent at det ikke er folk huset. Per nå er det ingen opplysninger som tilsier det.

Operasjonslederen sier det er for tidlig å si noe om brannårsak.