Nye detaljer om spillet i kulissene

Hemmelige ransakinger, GPS-sporing og avlytting er bare noen av virkemidlene politiet har brukt etter at de startet en ny etterforskning av det 22 år gamle dobbeltdrapet i Baneheia.

Det kommer frem i den nye boken «I skyggen av Viggo - Den umulige kampen for frifinnelse» skrevet av tidligere Dagbladet-journalist Eivind Pedersen, som lenge har vært tett på Viggo Kristiansens støttegruppe.

TV 2 kunne onsdag fortelle at politiet i all hemmelighet tok seg inn i boligen til Jan Helge Andersen 7. mars. På Andersens laptop fant de flere seksualiserte bilder av unge jenter.

Funnene står i kontrast til det Andersen har forklart. Under et avhør i midten av oktober i fjor, uttalte han at barn ikke er «hans greie».

I den nye boken, som etter planen skal gis ut til høsten, kommer det frem flere detaljer om politiets skjulte etterforskning og om spillet i kulissene.

Avlyttet mobiltelefon

Mandag kunne VG melde at politiet har gjort flere ransakinger hjemme hos Andersen.

Ifølge TV 2s opplysninger har politiet valgt å gjennomføre to av disse ransakelsene i skjul. Hensikten med denne politimetoden er å forsøke å skaffe beviser uten at den siktede vet at politiet har vært der.

Dette er derimot ikke den eneste skjulte metoden politiet har tatt i bruk.

I Pedersens nye bok kommer det frem at politiet også hadde en GPS-sporingsenhet i Andersens bil, avlytting av hans mobiltelefoner og overvåking av hans internettforbindelser.

Det er uklart hvor lenge denne overvåkingen og avlyttingen varte.

Statsadvokat Andreas Schei ønsker ikke å kommentere opplysninger knyttet til etterforskningen.

Slo til under avhør

Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Stine Sofie Sørstrønen, men frikjent for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Etter at Oslo-politiet satte i gang med den nye etterforskningen av Baneheia-saken fikk han formelt status som mistenkt.

Tirsdag meldte NRK at Andersen nå er siktet for drapet på Sløgedal Paulsen.

Ifølge opplysninger i den nye boken skal Oslo tingrett allerede 20. januar ha vurdert at det var tilstrekkelig mistanke for at Andersen også var involvert i drapet på Sløgedal Paulsen.

Politiet fikk derfor tillatelse til å gjennomføre to hemmelige ransakelser, som ifølge boken ble gjennomført 26. januar og 7. mars. Dette bekrefter også kilder til TV 2.

I boken blir det videre beskrevet hvordan politifolk snek seg inn i leiligheten til Andersen, rett etter at han forlot sitt hjem for å gjennomføre ett politiavhør i Oslo.

Avhøret i Oslo skal ha vart i nesten ni timer.

I boken står det at politibetjenten som ledet avhøret ikke ønsket å avslutte selv om Andersen følte seg dårlig. Dette skal ifølge bokens opplysninger ha blitt gjort for å gi politiet nok tid til å ransake leiligheten.

Ville finne enhet

TV 2 kunne onsdag erfare at det under ransakingen den 7. mars ble beslaglagt en rekke filer fra Andersens laptop.

Forsvarer Svein Holden bekrefter at noen av disse filene inneholder bilder som seksualiserer barn, noe VG meldte først.

– Andersen fastholder at han ikke har lastet bildene ned, og basert på hans forklaring og informasjon fra etterforskningsmaterialet er jeg for min del svært usikker på om dette overhodet rammes av straffeloven, sier forsvareren til TV 2.

Slik TV 2 forstår det, gjenstår det fortsatt for politiet å gå gjennom mange filer på datamaskinen før de er i mål. En rekke av disse er av interesse for politiet.

Gjennom ransakingene mener politiet også å ha avdekket at det skal ha vært koblet til minst en annen enhet på Andersens laptop. Etter det TV 2 forstår skal dette være en del av bakgrunnen for at det ble utført en tredje ransaking i juni.

Det er i midlertidig uklart for TV 2 hvorvidt politiet fant denne enheten under den siste ransakingen.

Fant kniv i nattbordsskuffen

Ifølge boken «I skyggen av Viggo - Den umulige kampen for frifinnelse» ble det også gjort ett funn på soverommet til Andersen.

I nattbordsskuffen skal politiet ha funnet en stor samekniv, mens det i bilen ble funnet en 20 cm lang kniv, står det i boken. Begge disse knivene skal ha inngått i beslagene politiet i Kristiansand gjorde i 2000.

Andersen skal først ha blitt gjort oppmerksom på de hemmelige ransakingene i leiligheten hans under et avhør 20. juni, står det i boken.

Da skal han, ifølge boken, ha sagt at ved ettertanke hadde han hatt en liten mistanke. Dette fordi han hadde oppdaget at et lys under vasken, som han vanligvis aldri pleide å bruke, var blitt tent.

«HASTER MEGET»

Etter å ha gjennomført to hemmelige ransakinger bestemte politiet seg, ifølge boken, for å be om rettens tillatelse til å gjøre en ransaking, som ikke skulle gjøres i skjul.

I boken står det at dokumentet som ble sendt fra politiet til Oslo tingrett ble merket med «HASTER MEGET». I dokumentet skal det for første gang ha stått at Andersen nå var siktet for drapet på Sløgedal Paulsen, drapet han tidligere var frikjent for.

Dette skal ifølge boken ha vært en så spesiell situasjon at det ble konferert direkte med Riksadvokaten.

Det tok likevel bare en dag før retten kom med sin konklusjon og ga tillatelse til en ny ransaking, står det i boken.

Under denne prosessen skal politiet også ha bemerket at det kan bli aktuelt å etterforske Andersen for falsk anklage, ifølge opplysninger i boken.

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter at saken er ferdig etterforsket vil Kristiansen enten bli frifunnet eller det vil bli tatt ut ny tiltale.

Det er ventet at Oslo-politiet vil fullføre sin etterforskning i løpet av høsten.