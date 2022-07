Siktet mann framstilles for varetekt

Onsdag blir mannen som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Askim fremstilt for varetekt.

Mannen som er siktet for uaktsomt drap etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i en bil i Askim, fremstilles for varetekt onsdag.

Politiet ber om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud, opplyser Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Det var tirsdag morgen at nødetatene ble varslet om en hardt skadd kvinne i Askim.

– Det ble forsøkt livreddende hjerte- og lungeredning, men kvinnen ble erklært død av helsepersonell på stedet, sa operasjonsleder Christian Svela til TV 2.

Mannen, som var fører av bilen, ble pågrepet og siktet etter hendelsen for ved uaktsomhet å ha forvoldt kvinnens død.

Det er en relasjon mellom siktede og avdøde. Begge kommer fra Oslo.