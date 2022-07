Carlsen gir fra seg VM-tittelen: – Det første steget mot å gi seg

Det kommer frem i videopodkasten «The Magnus Effect» av Unibet onsdag.

– Jeg har informert teamet mitt, FIDE og Jan om at jeg ikke kommer til å spille den kommende VM-kampen i langsjakk, sier Carlsen og legger til at «jeg ikke er motivert til å spille enda en VM-kamp».

Carlsen skulle ha forsvart VM-tittelen mot Jan Nepomnjasjtsjij tidlig i 2023, men velger nå å trekke seg. Kinesiske Ding Liren kommer inn istedenfor.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer synes det er kjip at Carlsen ikke vil delta.

– Det er veldig synd for sjakken at den som er den soleklart beste spilleren i verden ikke ønsker å delta i VM lengre. Det kommer til å ødelegge denne verdien og tradisjonen for VM-tittelen.

Hammer synes avgjørelsen ikke er et godt tegn for fremtiden.

– Han kan si så mye han vil i media at han er motivert, men det er det første steget mot å gi seg. Han har oppnådd alt innenfor sjakken.

– Kommer VM-tittelen nå med en bismak?

– Nei, jeg tror ikke det, fordi de er der for å gjøre så godt de kan for å vinne VM. Men resten av verden kommer til å si «ja, du er verdensmester, men du slo ikke Carlsen». Tittelen kommer ikke til å ha like mye verdi, slår Hammer fast.

I podkasten bekrefter Carlsen at han var i Madrid og møtte verdenssjakkforbundet for avgjørelsen.

– Jeg hadde ingen krav, og jeg hadde heller ingen forslag. Jeg var der for å fortelle dem at jeg ikke ville forsvare tittelen i det neste verdensmesterskapet.

Fide skal ha kommet med noen forslag for hvordan VM-formatet kunne endres for å få med Carlsen.

– Noen likte jeg, noen likte jeg ikke, sier sjakkesset.

– Vi hadde en liten diskusjon. De kom med noen forslag – noen av dem likte jeg, noen av dem gjorde jeg ikke, la han til.

31-åringen utelukker ikke muligheten for noen gang å komme tilbake til verdensmesterskapet i sjakk, og understreker at han vil holde seg aktiv innenfor sjakken.

Eksperten mener Nepo nå får en enklere vei til å bli verdensmester.

– Liren får en mulighet han ikke trodde han ville få som reserve, så jeg tror de er fornøyd med dette. De må bare gjøre sitt beste. Det er ikke deres skyld at han trekker seg.

Carlsen ble første gang verdensmester i sjakk i 2013, og har senere forsvart tittelen i 2014, 2016, 2018 og 2021.