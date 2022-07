Disse visste du ikke at har vært med i Hotel Cæsar

Den norske såpeserien, Hotel Cæsar, ble sendt på TV 2 fra 1998 til 2017. Med 3123 episoder har flere kjente mennesker spilt i ulike roller, og som seg selv i det som er Skandinavias lengstlevende såpeopera gjennom tidene.

LENGSTLEVANDE: Hotel Cæsar ble sendt på TV 2 fra 1988 til 2017 og er Skandinavias lengstlevende såpeopera. Foto: TV 2

Handlingen utspiller seg i Cæsar-universet. Et univers som ligner vårt eget, og det hele foregår på og rundt det fiktive hotellet, Hotel Cæsar.

I mange år fulgte man eierne av Cæsar-hotellet, familien Anker-Hansen. En gjennomgående tematikk var familiens kompliserte forhold til familien Krogstad.

I tillegg til familiedramaet dukket det stadig opp hendelser når ulike gjester sjekket inn og ut av hotellet, slik som da Olaf Tufte og Linni Meister ble beskyldt for ulovlig pokerspill.

En kort opptreden

«Mysteriet på 513» er en føljetong i flere episoder gjennom 2017 og handler om en mystisk gjest som sjekket inn på rom 513. Hotelleierne spekulerte i om kjendisene leide rommet under falskt navn for å spille ulovlig poker.

I denne sesongen ser vi blant annet roeren Olaf Tufte (46) utenfor rommet.

– Det var en meget kort opptreden, men det var bare hyggelig, sier Olaf Tufte til TV 2.

GJEST: Olaf Tufte var med i én episode av Hotel Cæsar. Foto: TV 2

Spekulasjonene rundt det ulovlige pokerspillet blir også større når Linni Meister (36) og Jenny Jenssen (58) dukker opp i lobbyen på Hotel Cæsar for å kjøpe en kortstokk.

– Jeg husker at jeg syntes det var stort å bli spurt om å bli med på Hotel Cæsar, sier Linni Meister til TV 2.

Artist Jenny Jenssen (58) beskriver deltakelsen i serien som «utrolig koselig og fantastisk».

Meister var også med i én episode tilbake i 2011, og forklarer at hun spilte rollen som seg selv i begge opptredenene.

STORT: Linni Meister har spilt i til sammen to episoder av Hotel Cæsar. Hun dukket først opp i sesong 28, episode 30 i 2011. Foto: TV 2

Det var særlig én ting som gjorde dette ekstra stort for henne.

– Moren min var enormt fan av serien, hun så alle episodene. Jeg husker at jeg tenkte hvor stolt hun ville vært om hun hadde fått opplevd å se meg der, mimrer hun.

Cæsar-reality

TV 2 var en fremtredende TV-kanal i Cæsar-universet. Her dukket det stadig opp profilerte journalister og TV-profiler som også spilte i roller som seg selv. Blant dem finner man Sturla Dyregrov, Dorthe Skappel, Thomas Numme og Harald Rønneberg.

Journalist og nyhetsanker Sturla Dyregrov (48) var også nyhetsanker i såpeoperaen.

– Som de fleste andre fulgte jeg i perioder med på Hotel Cæsar hver eneste dag, så det var nesten litt stas å medvirke. Jeg var jo meg selv, og spilte inn nyhetsmeldingene fra vårt faste studio, så jeg var aldri med på settet, sier Dyregrov til TV 2.

Han var å se i flere sesonger fra 2011 til 2016 hvor han ledet fiktive nyhetssendinger.

– Den ene gangen fikk jeg en morgenkåpe fra Hotel Cæsar i posten som takk for hjelpen, og følte meg som en ekte Anker-Hansen i noen måneder etterpå, avslutter han til TV 2.

NYHETSANKER: Sturla Dyregrov dukket flere ganger opp som seg selv for Cæsar sin versjon av TV 2 nyhetene i såpeserien. Foto: TV 2

Programleder og tidligere modell, Dorthe Skappel (59), er i vår verden best kjent for å lede God kveld Norge på TV 2. Dette gjorde hun også på Hotel Cæsar i 2001. Da intervjuet hun medlemmene av det fiktive bandet «Ztarboyz». Hun dukket igjen opp på Cæsar i 2010.

Harald Rønneberg (48) og Thomas Numme (52) er kjent som programlederne av «Senkveld» på 2000-tallet. Dette ble også bragt inn i Cæsar-universet, hvor duoen intervjuet seriens stjerner i rollene som seg selv.

– Det var veldig gøy, og det var nok det nærmeste vi kom til å bli stjerner i en såpeserie. Hotel Cæsar er jo en instutisjon i norsk TV-historie, sier Harald Rønneberg til TV 2.

Thomas Numme forklarer til TV 2 at opptaket ble tatt like etter deres egen sending og at formatet på intervjuet var likt som det kjente kvelds-programmet.

Disse har også vært med i Hotel Cæsar

Komiker og skuespiller Espen Eckbo (49) og journalist og programleder for NRK, Christian Strand (42) har begge hatt rollen som pikkoloer for Hotel Cæsar. De dukket opp i år 2000.

PIKKOLO: Espen Eckbo og Christian Strand har jobbet på Cæsar-hotellet som pikkoloer. Foto: TV 2

Karakteren til Strand, «Knut Arne Olsen», ble med i seks sesonger, mens Eckbo kun hadde en kort opptreden i fjerde sesong.

Strand beskriver at det var morsomt og lærerikt, da han daglig gikk ikledd en rød pikkolo-drakt og bar på kofferter.

– Det var en stor jobb som kastet meg raskt inn i arbeidslivet, sa han til Framtida i 2019.

Han ga også ut Hotel Cæsar-hiten «Maybe baby» som toppet VG listen samme år.

I 2019 var han igjen ikledd den røde drakten da han danset en slowfox i Skal vi danse på TV 2, til ære for pikkolo-rollen.

Komiker og forfatter Sigrid Bonde Tusvik (42) spilte rollen som «Hilde Hammer» tilbake i 2001.

– Det var som et samlebånd på et varehus. Fort inn og fort ut, forklarer Sigrid Bonde Tusvik til TV 2.

Tusvik var med i fem episoder av hotell-dramaet, hun forklarer at det var en rask prosess da «de fem episodene ble spilt inn på rappen».

BARTENDER: Gaute Ormåsen hadde rollen som bartender og musiker inne på hotellet. Foto: TV 2

Musiker Gaute Ormåsen (39) er best kjent for sin deltakelse i Idol i 2003, men i 2008 tråkket også han inn i Cæsar-verdenen. Han hadde rollen som bartenderen og musikeren «Marius Nordheim» i seks episoder. I serien fikk han anledning til å vise frem sin egen musikk.

I 2010 nådde såpeserien to tusen episoder. Dette ble markert med en av hovedkarakterene, «Astrid-Anker Hansen», sin 100 års-fødselsdag. På gjestelisten sto navnet til ordføreren.

Fabian Stang (66) spilte Oslos ordfører i såpeserien, slik som i vår egen virkelighet.

ORDFØRER: Fabian Stang spilte rollen som ordfører i Hotel Cæsar. Foto: TV 2

Skuespiller Janne Formoe (47) som er kjent for rollen sin som «Sunniva» i Kaptein Sabeltann og som «Eva» i Neste Sommer, var også med i såpeserien.

Formoe spilte «Mona Lizzie Olsen» fra 2010 til 2011. Hun forteller til TV 2 at hun jobbet på settet i omtrent syv måneder.

GJESTEROLLE: Lene Alexandra Øien hadde en gjesterolle på Hotel Cæsar. Foto: TV 2

Sanger, låtskriver og tidligere modell Lene Alexandra Øien (40) fikk også seks episoder i såpeserien. Hun hadde en gjesterolle som motebloggeren «Lexi» i 2011.

Skuespiller og tidligere glamourmodell Aylar Lie (38) sjekket inn på hotellet i 2012, hun var også med seks episoder. Hun spilte i rollen som «Kassandra».

– Hun er forferdelig, bortskjemt, klager på alt og tror veldig høyt om seg selv. Det er litt ekkelt å spille henne og jeg er veldig redd for at folk som sitter bak skjermen ikke skiller mellom karakteren og meg. Heldigvis er forskjellen ganske stor, sa Aylar om rollen sin til TV 2 i 2012.

SJEKKET INN: Aylar Lie sjekke inn på hotellet i 2012. Foto: TV 2

I KARAKTER: Her er Svein Østvik i karakter som den mislykkede gangsteren Bingo-Bjørn. Foto: TV 2

TV-profilen Svein Østvik (61), også kjent som Charter-Svein, var med i to episoder som gangsteren «Bingo-Bjørn» i 2015. Før innspillingen innrømmet han at «sommerfuglene i magen var skikkelig vonde».

Østvik forteller at han selv fulgte med på serien, og at han ofte satt foran TV-skjermen sammen med sin mor for å se på.

Avsluttet i 2017

Torsdag 14. desember 2017 ble siste episode av Hotel Cæsar vist. Gjennom sin sendetid har såpeoperaen blitt nominert til fem priser og vunnet to av dem.

Her kan du se såpeoperaens aller første scene: