Lot Putin vente: – Maktspill

Det at Vladimir Putin måtte vente på Tyrkias president kan få negative konsekvenser for det videre forholdet, ifølge retorikk-ekspert.

For første gang etter invasjonen av Ukraina 24. februar har Russlands president Vladimir Putin forlatt landet.

Tirsdag var Putin i Iran og skulle møte Recep Tayyip Erdoğan i Teheran, men den tyrkiske presidenten lot Putin bli stående og vente i et rom før samtalene.

De lange 50 sekundene ble fanget på film og viser den russiske presidenten, som ser forvirret rundt seg og uttrykker klare tegn på misnøye.

Se videoen av hendelsen øverst i saken.

MISNØYE: Den russiske presidenten viser tydelig misnøye med å måtte vente på den tyrkiske presidenten. Foto: Reuters / Skjermdump video.

«Ventespillet»

Den stive stemningen har ført til flere spekulasjoner i etterkant, og Tyrkias T24-nettsted spurte i en overskrift: «Var det hevn?», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Erdogan måtte nemlig vente to minutter på Putin tilbake i 2020.

– En mann som kan stille med et møtebord på størrelse med en fotballbane forstår betydningen av dette ordløse maktspillet. Jeg vil tror Putin opplevde situasjonen som kjip og fornedrende, sier Kjell Terje Ringdal til TV 2.

Ringdal er retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania, og sier dette sannsynligvis er et klassisk eksempel på maktspill fra den tyrkiske presidenten.

– Man skal ikke utelukke at han tenker: «Dette er min tur, og nå skal jeg ta igjen». For det er en slags fornedrelse at noen står i et tomt rom og venter, sier Ringdal.

Trekker paralleller til barnehagen

Ringdal beskriver en situasjon hvor man bevisst overlater den ventende personen til seg selv og til sin egen undring, noe som igjen kan føre til destruktive tanker hos den berørte.

– Jeg tror vi kan si at de spiller like mye der som i barnehagen, på skolen og på jobben. Det å ikke respondere, ikke ringe noen tilbake og å ikke se andre - er alle deler av et slikt spill, som vi alle bedriver av og til, sier retorikkeksperten.

Stemningen endret seg raskt idet Erdogan kom inn i rommet. På sekundet ser man holdningen til den russiske presidenten gå fra forvirring til et vagt smil. Rett før de to lederne skal hilse, slår Putin ut med hendene og sier: «Hei, hvordan har du det, bra?».

En slik form for maktspill er ikke uvanlig innenfor politikken, ifølge Ringdal, men en pinlig situasjon i et kort øyeblikk kan likevel få konsekvenser på sikt.

Kan få konsekvenser

– Tror du det i dette tilfellet kan påvirke forholdet mellom Putin og Erdogan?

– Ja, det tror jeg. Når du gjør noe som den andre parten ikke liker, så preger det sitasjonen, sier Ringdal.

Retorikkeksperten sier man skal være forsiktig med å tro at det bare er ord som flytter meninger og tanker.

– Det er en tegnbasert forflyttelse av et budskap, og i dette tilfellet er tegnet ventingen. Det å la noen vente er et tegn på disrespekt og et form for maktspill, legger han til.

Formålet kan være å spille ut andre, skaffe seg makt og å skape usikkerhet.

– Pinlig for alle parter

Retorikkeksperten nevner flere eksempel på maktspill hos store ledere, og hvordan dette kan påvirke andre rundt dem.

– Du har det klassiske og moderne «powerplay» med Donald Trump. Han river nesten av armen på alle han hilser på, noe som igjen viser: «Jeg er sterk, jeg har muskler og jeg kan riste armen din».

Et annet eksempel er da kongeparet i Norge måtte vente på tidligere president Barak Obama, som igjen skapte en del forvirring.

– Publikum fortolket ventingen, og det var pinlig for alle parter den gang, sier Ringdal, og legger til:

– Vi som publikum svetter med partene når vi ser dette.

Et scenario i motsetning til for eksempel Bill Clinton, som var kjent for å komme for sent. Noe Ringdal mener er en væremåte og ikke et maktspill.