Vil saksøke staten: – Katastrofalt prosjekt

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom vil saksøke staten for å hindre dumping av avfall i fjorden.

Både Naturvernforbundet og organisasjonen Natur og Ungdom ser rødt etter at en gruvedrift på Vestlandet får dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Onsdag varsler de søksmål mot staten, ifølge en pressemelding.

– Vi står sammen med lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner i denne saken. Vi er klare til å gi alt i kampen for rene fjorder. Nå tar vi denne saken til retten for å stanse dette katastrofale prosjektet, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

– Et klart brudd

Søksmålet fra Naturvernforbundet ble allerede vedtatt på landsstyret 11. juni og får nå støtte fra Natur og Ungdom, som kaster seg inn i kampen.

Nå starter de stevningsarbeidet sammen.

Bakgrunnen for søksmålet er en tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden, gitt av Klima- og miljødepartementet.

De to organisasjonene mener beslutningen er et klart brudd på forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv, som følge av en manglende plan for tilstrekkelig avfallshåndtering.

– Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede hvordan avfallet kan minimeres, slik at man kan få til andre og mer miljøvennlige løsninger, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Tror på seier i retten

Gulowsen mener hensynet til den rike og rene fjorden har havnet nederst i prioriteringsbunken.

Klima- og miljødepartementet har avvist omgjøringsbegjæring de to organisasjonene sendte inn 12. mai, hvor de varslet om et mulig søksmål.

Både utslippstillatelsen og driftskonsesjonen har vært påklaget, men ingen av klagene førte fram.

– Gruveselskapet har fått alle tillatelser, og det er ingen flere klagemuligheter. Derfor tar vi saken til retten. Vi kan ikke sitte og se på at et så utdatert og forurensende prosjekt blir gjennomført. Vi har stor tro på at vi kan vinne, sier Gylver.