General: – Første gang russerne oppgir et slikt mål

Krigseksperten legger merke til én detalj som han ser for første gang fra russernes side siden krigen startet.

Russiske styrker har gjort ytterligere fremskritt i Donbas-regionen øst i Ukraina, ifølge den ukrainske generalstaben.

De russiske styrkene har utført flere angrep mot byer og landsbyer tirsdag, blant annet i Slavjansk og Pokrovsk, heter det i en oppdatering fra den ukrainske generalstaben tirsdag kveld.

General, tidligere forsvarssjef og sjefsforsker ved FFI, Sverre Diesen, sier at det er tydelig at det er Donbas som nå har prioritet.

– Det er tydelig at russerne nå har avsluttet denne såkalte operative pausen som de kunngjorde for 14 dager siden, uten at det har ført til en ny, kraftfull offensiv, sier han.

NÆR FRONTEN: En lokal gutt står sammen med en ukrainsk tjenestemann, ikke langt unna frontlinjen der russerne angriper. Foto: Gleb Garanich / Reuters / NTB

Han mener derimot at man ser en gradvis gjenopptakelse av kampene, med prioritet til Donetsk, det andre av de to fylkene i Donbas.

– Det skjer etter at de har fått kontroll over størsteparten av Luhansk, sier Diesen.

Legger merke til spesiell endring

Diesen legger særlig merke til én spesiell detalj fra russisk side som han ikke har sett tidligere.

– Den russiske forsvarsministeren Sergei Shoigu, som inspiserte fronten i Donbas for et par dager siden, har gitt generalen som kommanderer der ordre om å prioritere bekjempelsen av de avanserte rakettsystemene som ukrainerne har fått fra Vesten, sier Diesen.

– Det er første gang russerne oppgir at de har som mål å bekjempe et viktig våpensystem og ikke bare ta kontroll over nye områder, fortsetter han.

Han mener dette bekrefter at våpnene er svært effektive, og at de er et problem for russerne.

TRENER: En ukrainsk soldat avfyrer en rakettdrevet granat som en del av en treningsøvelse nær frontlinjen. Foto: Reuters / NTB

– Forsøker å slite dem ned over tid

Putin setter nå inn ulike hærstyrker samtidig i forsøk på å ta én og én sektor om gangen. De kriger med grupperinger på 100 soldater, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

– Ukrainerne har jo det problemet at russerne bevisst forsøker å slite dem ned over tid. Det er jo bare mulig dersom Vesten ikke fortsetter å forsyne ukrainerne med våpen, ammunisjon og andre ting de trenger, sier Diesen.

Han mener at russerne og Putin satser på at Vesten ikke har tålmodighet til å stå i krigen like lenge som de planlegger å holde på.

– Men det er faktisk Vesten som sitter med nøkkelen her og som avgjør om de skal kunne holde ukrainerne inne i krigen. Gjør vi det, vil ikke russerne lykkes med å ta kontroll over resten av Ukraina, og ikke engang større deler enn de allerede har, sier Diesen.