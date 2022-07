Bekymret over trend: – Urovekkende

Noe som bør være nytt og spennende, har for mange blitt et mareritt. Flere unge arbeidstakere oppgir å ha negative møter med arbeidslivet.

LOs sommerpatrulje har i sommer besøkt flere hundre arbeidsplasser rundt om i hele landet.

Dette for å få oversikt over hvorvidt arbeidsmiljøloven overholdes i det norske næringslivet.

Etter å ha gjennomført 4.394 intervjuer, fant LOs sommerpatrulje en samlet bruddprosent på 50,7 prosent på arbeidsmiljøloven.

I 2019 var det totalt 39,9 prosent brudd, og i fjor var det 45,8 prosent. Det gir en økning på 4,9 prosent.

– Dette er en bekymringsverdig trend som både politikere og næringslivet må ta på alvor, sier ungdomsrådgiver i LO Sindre Hornnes.

Han er overrasket over hvordan denne negative trenden ser ut til fortsetter å utvikle seg over flere år.

Skaper utrygghet

Til tross for at et flertall i det norske næringslivet synes å trives, er det fremdeles forbedringspotensial. Samtlige bør ifølge Hornnes få oppleve ryddige forhold på arbeidsplassen.

BEKYMRET: Ungdomsrådgiver LO Sindre Hornnes frykter en urovekkende utvikling i arbeidslivet. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Ungdomsrådgiveren i LO gir blant annet uttrykk for mye slurv, og i enkelte tilfeller utnytting av unge arbeidstakere.

– Det er en urovekkende økning når det gjelder overvåkning. De unge opplever i ytterste konsekvens at de ikke får beskjed når de blir overvåket på jobb, sier Hornnes til TV 2.

Tilfeller der sjefen på arbeidsplassen sitter og følger med på de unge arbeidstakerne i arbeidstid, uten at de gjøres kjent med dette, er blant de opplysningene LOs sommerpatrulje har fått høre opp til flere ganger.

I tillegg er det et økende antall brudd når det gjelder verneombud, overtidsregler og opplæring. Unntaksvis er der arbeidstakere er medlemmer av fagforeninger. Det gir ifølge LOs opplysninger færre brudd på arbeidsmiljøloven.

Likevel mener Hornes den høye prosentandelen brudd skaper utrygghet og uforutsigbarhet i arbeidslivet. Derfor inviterer han politikerne på banen og etterspør flere tiltak.

– Kveler arbeidslivet

Stortingsrepresentant i Høyre Heidi Nordby Lunde roser organisasjonen for sitt viktige arbeid i møte med unge arbeidstakere.

Hun mener det er sentralt at samtlige får positive erfaringer og møter med arbeidslivet. Hun er derimot ikke sikker på om flere tiltak er løsningen.

– Vi frykter at den retorikken som vi hører fra både LO og Arbeiderpartiet nå når det gjelder behov for en storrengjøring i arbeidslivet vil gi en kvelende effekt, sier Lunde.

STRAMME INN: Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) mener det gjeldende lovverket er nok. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Tiltak som å frata næringslivet muligheten til midlertidig ansettelse og innstramminger på innleie er blant dem som har vært oppe på bordet. Det vil ifølge Lunde gi utfordringer i forbindelse med å inkludere både unge arbeidstakere og de som på nåværende tidspunkt står uten jobb.

– Hovedbildet i det norske arbeidslivet er trygt og velorganisert. Vi ser rapporter på at arbeidslivskriminalitet er på vei ned, antall kvinner i deltidsstillinger synker, og hovedtrekkene er generelt positive, sier Lunde.

Hun mener regelverket er solid, men at en tydeligere og styrkende oppfølging av det vil være hensiktsmessig.

Mindretallet teller

Stortingsrepresentant i Arbeiderpartiet, Torbjørn Vereide, mener til forskjell at ansvaret som må innfris er politisk.

Han trekker paralleller til antall mobbesaker i skolen.

– Selv om hovedbildet i norsk skole er at de fleste ikke blir mobbet, ville vi likevel ikke sagt oss fornøyde dersom bare én av ti elever ble mobbet, sier Vereide.

FLERE TILTAK: Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide (Ap) ser flere mangler i den nåværende arbeidsmiljøloven. Han ønsker flere tiltak for å sikre gode arbeidsrettigheter. Foto: Jostein Vedvik / NTB

Han mener det samme burde gjelde arbeidstakere i arbeidslivet. Til TV 2s reporter forteller han om sitt møte med fortvilte ansatte på besøk sammen med LOs sommerpatrulje.

– Jeg har vært til stede der folk har grått og vært fryktelig redde for at det de skal fortelle meg om at de mistrives på jobb skal bli overhørt av lederen deres, sier Vereide og legger til:

– Det må vi ordne opp politisk, og det har vi tenkt til å gjøre noe med.

Tillitsvalgte rundt omkring etterspør å styrke det organiserte arbeidslivet. Derfor stiller Vereide seg kritiske til Høyre sin politikk knyttet til å anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet.