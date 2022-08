Tabelltipset: «Dårlige nyheter for de andre lagene»

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller har lagt hodet på blokken. Her er hans tabelltips for Premier League-sesongen 2022/2023.

Premier League-klubbene har i kjent stil vært aktive på overgangsmarkedet, før det som ligger an til å bli en svært spennende sesong.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror Erling Braut Haaland ender opp med å bli ligamester i sin første Premier League-sesong.

Det vil i så fall være Pep Guardiolas femte ligatrofé på de seks siste sesongene.

– Jeg klarer ikke å se noen andre favoritter. Liverpool er veldig nære, men jeg tror det City har gjort i sommer er veldig smart. De får enda høyere toppnivå og mer bredde. Jeg tror heller ikke de er ferdighandlet.

– De har også solgt stallfyll for store summer, som har gitt dem rom til å forsterke. De er et bittelite hode foran Liverpool, derfor tror jeg de vinner igjen, sier Stamsø-Møller.

FUNNET KJEMIEN: Jack Grealish og Erling Braut Haaland har sett ut til å storkose seg under oppkjøringen i USA. Både på og utenfor banen. Foto: JAMIE SQUIRE

Frykter tomrommet Mané etterlater seg

Liverpool har brukt over én milliard på nye spillere i sommer, men de har også solgt en av de aller viktigste.

Sadio Mané ønsket nye utfordringer og det ønsket innfridde Jürgen Klopp. Inn er uruguayanske Darwin Núñez kommet. Samt Luis Diaz, som ble signert i januar.

– Det er ingen av Klopps offensive signeringer som har floppet, men det er ikke en enkel jobb å fylle tomrommet etter Mané. Det kan fort bli litt skummelt. Han var aldri skadet, hadde en voldsom energi og scoret jevnt med mål. Han tok Liverpool med storm fra første kamp og leverte helt til siste slutt, sier Stamsø-Møller.

For mens Manchester City har hentet inn Erling Braut Haaland, har Liverpool hentet Darwin Núñez.

23-åringen hamret inn mål for Benfica forrige sesong, men det er usikkerhet rundt om at han kommer til å ta Premier League med storm allerede i august.

NY STJERNESIGNERING? Darwin Núñez har et stort press på seg. Foto: Hendrik Schmidt via DPA

– Han har vært veldig god det jeg har sett ham, men Haaland har bevist noe mer. Haaland er en killer og det har vi sett i mange år. Det er logisk at Núñez skal bli en hit, men jeg kan ikke se for meg at Haaland skal floppe eller mislykkes. Det er noe mer usikkerhet rundt Núñez, sier TV 2s ekspert.

Stamsø-Møller tror Erling Braut Haaland allerede fra første stund vil vise seg å være den stjernespilleren han har vært i Tyskland.

– Det tar ofte litt tid selv for de som ender opp med å bli best i Premier League. Mohamed Salah, Kevin de Bruyne og Fabinho er alle eksempler som trengte å tilvenne seg Premier League, men har endt opp med å bli enere i deres posisjoner.

– Med Haaland tror jeg det kommer til å gå litt raskere. Jeg tror Manchester City kommer til å være litt mer gjennombruddshissige denne sesongen. Det vil være veldig rart om de ikke bruker det når han er en av verdens beste på det. Så jeg tror de blir litt mer direkte, men det vil fortsatt være Guardiola-fotball. Han kommer nok til å tappe inn en del mål også.

Haaland etter debuten: – Guardiola er litt gal

Tror Erik ten Hag får en tøff debutsesong

Stamsø-Møllers topp fire ser slik ut: 1. Manchester City, 2. Liverpool, 3. Tottenham og 4. Chelsea.

TV 2s ekspert tror altså at Erik ten Hag ikke klarer å lede United inn i Champions League i sin første sesong.

Stamsø-Møller understreker likevel at med et par gode signeringer, kan United raskt ende opp på den viktige fjerdeplassen.

– Jeg tror ikke Erik ten hag kan gjøre underverker med den stallen. Selv om de åpenbart har underprestert tidligere, så er det fortsatt alt for lang vei opp. Tottenham og Arsenal er forsterket, mens Man. United i mine øyne omtrent står på stedet hvil, om vi ser på kvaliteten i troppen.

SUKSESS? Erik ten Hag er neste mann i rekken for å forsøke å gjenskape Sir Alex Fergusons gullalder. Foto: MARTIN KEEP

– For måten Manchester United ønsker å spille på er det kritisk å forsterke den sentrale midtbanen, og helst få inn en ny back. I tillegg er ikke usikkerheten rundt Ronaldo til hjelp for manager eller medspillere.

– Det bør bli en fight om Champions League-plass, men per dags dato tror jeg de havner utenfor også denne gangen.

Nederlenderen har hentet sin tidligere Ajax-elev Lisandro Martinez, men har også vært ryktet til Frenkie de Jong i hele sommer. En spiller Stamsø-Møller tror ville vært nøyaktig det klubben trenger.

– Han er en verdensklassespiller. Jeg klarer ikke å begripe hvorfor Barcelona vil kvitte seg med ham. Jeg forstår pengeproblemet, men de kan jo ikke kvitte seg med en av verdens beste midtbanespillere av sin generasjon.

DRØMMESIGNERING? Frenkie de Jong kan være på vei til Manchester United. Foto: MAURICE VAN STEEN

I Nord-London finner man både Tottenham og Arsenal. Men det er Antonio Contes menn som ender opp med Champions League-plass, om Stamsø-Møller treffer med tipset sitt.

Italieneren har fått bruke penger i sommer og samtidig sluppet en reprise av fjorårets Harry Kane-saga.

Inn portene har Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Clement Lenglet og spennende Djed Spence kommet.

– Jeg liker samtlige signeringer de har gjort. Jeg føler at Tottenham er laget som tar det største jafset. Jeg tror de er laget som kommer til å heve toppnivået sitt mest, nå har de litt flere strenger å spille på. De er blitt litt bedre i alle posisjoner, sier TV 2s ekspert.

NY SUPERDUO? Richarlison og Harry Kane kan bli en fryktet duo denne sesongen. Foto: JASON CAIRNDUFF

Dette mener TV 2s ekspert er vinneren på overgangsmarkedet

Chelsea blir plassert på 4. plass, mens Stamsø-Møller tror Arsenal ender på 5. plass. Altså det samme som forrige sesong.

Mikel Arteta har forsterket troppen med Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko og Fábio Vieira.

– Jeg tror Arsenal blir litt bedre, men det tror jeg de andre lagene rundt dem også blir. Jeg tror de andre har underprestert litt. Arsenal fikk i fjor en godfølelse de ikke har hatt på mange år, men jeg føler samtidig at de har en ganske lang vei til toppen. Men de er absolutt med i kappløpet og det kan like godt være dem, som Manchester United eller Chelsea som tar fjerdeplassen. Jeg synes Tottenham har forsterket seg mer og ser farligere ut, sier Stamsø-Møller.

– Arsenal har ikke forsterket seg voldsomt. Jeg ser på Manchester City som laget som har forsterket seg mest og det er dårlige nyheter for de andre lagene.

BREDDE: Simen Stamsø-Møller peker på Manchester Citys bredde som deres klare fordel. Her er Kalvin Phillips som i sommer ble hentet fra Leeds United for å styrke midtbanen. Foto: PA Wire

Chelsea på sin side har mistet både Antonio Rüdiger og Andreas Christensen. To av forsvarsspillerne som ble brukt mest av Thomas Tuchel forrige sesong.

Inn har Kalidou Koulibaly og Raheem Sterling kommet, men tyskeren er neppe ferdighandlet på stopperplass.

– Koulibaly var et monster i Napoli, men nå er han i en tøffere liga. Han skal bevise at han kan dekke hullene Rüdiger og Christensen etterlater seg. Jeg har stor tro på ham, men de er absolutt svekket bakover. Sterling gjør dem kanskje litt bedre, men ikke så veldig mye bedre.

– Chelsea er et veldig «flytsone-lag». Når de først treffer planken kan de gå seks måneder uten å tape en kamp, men så kommer det alltid noen uforståelige resultater. Jeg er litt redd for at de er for utsatt for sånne perioder med de manglene de nå har i laget.

Tror den gamle storheten overlever

For første gang siden 1998-1999-sesongen skal Nottingham Forest spille i Premier League.

Den gamle storheten kan vise til to trofeer i serievinnercupen, som turneringen ble kalt før den ble gjort om til Champions League.

I sommer har den nyopprykkede klubben vist muskler på overgangsmarkedet og brukt nesten én milliard på nye spillere. Men det er ikke derfor Simen Stamsø-Møller tror klubben holder seg.

– De er en gammel storhet og jeg tror det kan ha lignende effekt som da Leeds United rykket opp. Selv om Leeds måtte spille for tomme tribuner, så er det noe med den rusen publikum sprer til et nyopprykket lag. Det er egentlig bare en følelse jeg har, sier TV 2s ekspert.

VEKKET BYEN: Steve Cooper har vekket Nottingham til live etter en lang ørkenvandring. Foto: Mike Egerton

Lagene han tror rykker ned er Bournemouth, Fulham og Southampton.

– Southampton synes jeg sakte, men sikkert, har dumpet nedover. Før eller siden tror jeg de ender opp med å rykke ned. De har ikke truffet like godt med signeringene som de gjorde før. Tidligere var de farmerklubben til topplagene. Men nå er James Ward-Prowse stjernen. Det sier mye når en høyrefot er lagets stjerne.

– Jeg blir begeistret av alle målene Fulham scorer, men de har en litt tynn tropp og historikken deres i Premier League ... Det preger meg litt. Konkurransen er beinhard i bunnen, avslutter TV 2s ekspert.

1. Manchester City

2. Liverpool

3. Tottenham

4. Chelsea

5. Arsenal

6. Manchester United

7. West Ham

8. Leicester

9. Newcastle

10. Aston Villa

11. Crystal Palace

12. Wolverhampton

13. Brighton

14. Everton

15. Leeds United

16. Nottingham Forest

17. Brentford

18. Southampton

19. Fulham

20. Bournemouth