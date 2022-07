Svar på studieplass har kommet – dette må du gjøre nå

Siste del av juli er det for mange knyttet stor spenning til hvilket studie man har kommet inn på, og hva som skal skje til høsten.

I dag kom svaret fra Samordna opptak for de som søkte studieplass på universiteter og høgskoler.

Her har du noen tips til hva du skal gjøre nå som svaret og eventuelt studietilbudet er klart.

Kommet inn på drømmestudiet?

Dersom du har kommet inn på studiet du satte på førsteplass, må du huske å takke ja til tilbudet om studieplass.

Svarfristen er allerede 24. juli, så her er det ingen grunn til å vente.

– Hva skjer dersom man ikke svarer på tilbudet i tide?

– Da mister søker studieplassen, og den blir tildelt noen andre. Velger du å ikke svare på et tilbud, vil det i våre systemer bli oppfattet som at du ikke ønsker studieplassen, sier Tina Rønning Lund, seniorrådgiver ved avdeling for opptaksforvaltning i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Står du på venteliste?

Flere får beskjed om at de står i kø til studieplass, men dette betyr ikke at du automatisk er registrert.

– Du må aktivt ta et valg om du vil stå på venteliste, altså inn i søkeportalen og takke ja til å stå på venteliste. Dersom du ikke gjør noen aktive valg, mister du både tilbudet du har fått og ventelisteplassene dine, sier Rønning Lund.

Dersom du velger å stå på venteliste til et studie, kan du likevel takke ja til et eventuelt annet tilbud.

– Du kan takke ja til både tilbud om studieplass og tilbud om ventelisteplass, men vær klar over at hvis du får et studietilbud i hovedopptaket og et nytt tilbud i suppleringsopptaket, vil du miste det gamle tilbudet automatisk, forklarer Rønning Lund.

KLART: Svar på studieplasser for høsten 2022 ligger nå ute på Samordna opptak. Foto: Lise Åserud / NTB

24. juli er siste frist for å trekke seg fra venteliste før suppleringsopptaket.

– Trekker du deg fra ventelisten etter 24. juli, kan du risikere at du likevel blir med i suppleringsopptaket med studiet eller studiene du har takket ja til venteliste på, sier Rønning Lund.

Det viktigste du gjør er altså å svare på søknaden din i søkeportalen tidsnok, uansett om du takker ja eller nei.

– Sjekk alltid at kvittering er mottatt etter innsendt svar og les over at registreringen er korrekt, tipser seniorrådgiveren.

Ikke kommet inn på noe studie?

Dersom du ikke har kommet inn på noe studie, eller ikke ønsker å starte på studiet du har fått tilbud om, kan det være et alternativ å se på restplasser.

Dette er plasser på studier der alle som har ønsket å starte har kommet inn, og det fortsatt er ledige plasser.

De kom ut klokken 09 i dag, og det er førstemann til mølla som gjelder.