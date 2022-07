Karsten Warholm med VM-kollaps

Saken oppdateres

I sitt første mesterskap etter hamstringskaden han pådro seg i Rabat i juni var Karsten Warholm den store favoritten, men det ble dramatisk i Eugene.

26-åringen ledet store deler av løpet, men i siste sving sneiet Ulsteinvikingen borti hekken og mistet tempo. På de siste 100 meterne falt Warholm stadig lengre bakover og endte på syvendeplass.

Karsten Warholm endte nest-sist i finalen Foto: Daniel Sannum Lauten

– Jeg fikk melkesyra i dag. Jeg skulle ønske jeg kunne forsvart det jeg kom for, men i dag var det alt eller ingenting og jeg endte dessverre med ingenting, sier Warholm til TV 2.

Siden skaden under Diamond League-stevnet i Rabat har Warholm kjempet et kamp mot klokken for å bli klar til VM, og hovedpersonen vedgår at det ble litt knapt med tid:

– Det er nok det fysiske nivået som ikke var helt på topp. Det var risikoen vi tok for å komme oss hit, at vi måtte ofre en del av den vanlige treningen for å kunne stille til start, forklarer Warholm.

Bekymret trener

På tribunen satt en nervøs trener i etterkant:

– Jeg håper ikke han fikk seg en kjenning på skaden, men han gikk nok bare tom. Det ble litt langt, sier trener Leif Olav Alnes til den skrivende norske pressen.

– Heldigvis var alt bra med skaden, så jeg kjente ikke noe av det, svarte Warholm selv på bekymringen.

Med tanke på en trøblete oppkjøring etter hamstringskaden velger både trener og utøver å ta med seg det positive fra mesterskapet.

– Det har vært seks tøffe uker. Han har hatt en del utfordringer. Første trinn var å stille til start i dag på en forsvarlig måte, og så handler det selvfølgelig om å prestere best mulig. Han gikk for det å ta seieren, og det gjør vi hver eneste gang, konkluderer Alnes i intervju med NRK.

– Jeg gjorde alt jeg kunne, og det er jeg stolt av, sier en fattet Warholm til TV 2s reporter.

Brasilianske Allison dos Santos tok gullet foran amerikanske Rai Benjamin. Trevor Bassit sikret seg bronsen.