Saken oppdateres

Jakob Ingebrigtsen var sett på som den store favoritten i finalen på 1500 meter i Eugene, men måtte se seg spurtslått av britiske Jake Wightman og nøye seg med VM-sølv.

– Det er helt jævlig. Jeg blir slått av folk som er dårligere enn meg selv. Jeg gjør et dårligere løp enn jeg skulle, konkluderte en skuffet Ingebrigtsen til NRK.

Den regjerende olympiske mesteren startet løpet på sedvanlig vis, og la seg kontrollert i midten av feltet, før han skrudde på turboen på den siste runden.

Inn i siste sving kom imidlertidig Wightman susende, og la seg inn foran Jakob Ingebrigtsen. På de siste 100 meterne klarte 21-åringen akkurat ikke å komme seg forbi Wightman. En synlig skuffet Ingebrigtsen fikk sølvmedaljen like etter målgang, men på tribunen var storebror Henrik mer positiv.

– Et sølv i VM er en syk prestasjon. Det er mye som skal klaffe for å ta et gull, både på formen og på strategien. Han er knalltøff og går i front, og gjør det på sin måte. Han manglet akkurat det siste til å holde Wightman bak seg, oppsummerte Henrik Ingebrigtsen.