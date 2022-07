Guardiola til TV 2: Dette er planen for Haaland

HOUSTON (TV 2): Pep Guardiola (51) gjør det han kan for å ta presset bort fra Erling Braut Haaland (21).

Det er knyttet enorme forventninger til jærbuen etter overgangen fra Borussia Dortmund, noe de mange spørsmålene om ham under pressekonferansen i Houston natt til onsdag vitnet om.

I et overfylt presserom stilte Manchester City-manager Guardiola og hans høyreback Kyle Walker opp for pressen før en treningsøkt i stekende varme foran et hundretalls fans som fikk se stjernene i aksjon.

TV 2 var først ute med et spørsmål om Haaland, og Guardiola satte tonen tidlig; det er åpenbart at sjefen ikke ønsker til å bidra til presset rundt den norske stjernespissen.

– Kan du gi oss et innblikk i hvordan du jobber for at Haaland skal tilpasse seg sitt nye lag og din spillestil?

– Steg for steg. Det kommer ikke til å skje på én eller to dager. Vi legger ikke mye press på de nye spillerne. Han må komme seg til rette i privatlivet, finne seg et hus eller en leilighet i Manchester, og lytte til de eldre spillerne og hva vi sier på treninger. Da kommer han til å vokse og bli bedre, sier Guardiola til TV 2.

Han legger imidlertid ikke skjul på hva han synes om førsteinntrykket:

– Veldig, veldig bra.

I GANG: Erling Braut Haaland i aksjon på trening for Manchester City i Houston. Foto: Tom Flathers

– Viktigere enn 100 møter om taktikk

City-sjefen er kjent som en av verdens fremste taktikere og en fotballnerd av de sjeldne, men han mener det er noe annet enn det fotballfaglige som er viktigst for Haalands tilpasning.

– Gode vibber i garderoben er mye viktigere enn 100 møter om taktikk, og jeg tror det går veldig bra, sier Guardiola.

Etter hvert går han riktignok med på å lette på sløret om hvordan «oksen fra Jæren» skal fôres.

– Vi har et nytt våpen i Erling. Tallene hans er utrolige. Han må tilpasse seg måten vi spiller på, og vi kommer til å tilpasse oss hans bevegelser og kvaliteter i boksen.

– Vi kommer til å prøve å få så mange baller som mulig inn i boksen så han får flest mulig sjanser til å score mål, sier Guardiola.

– Veldig vanskelig

Kyle Walker forteller at Haaland har gjort et «veldig godt» inntrykk, men maner til tålmodighet rundt stjernesigneringen.

– Han er ung. Det må vi ta hensyn til. Han har et stort ansvar og store sko å fylle etter Sergio Agüero, som var vår forrige klassiske spiss. Av det jeg har sett på trening, ser han, stor, sterk og ivrig ut. Det er det viktigste, sier Walker til TV 2.

Han mener Haaland viste god mentalitet for Borussia Dortmund i Bundesliga, men understreker at Premier League er noe helt annet.

– Det er veldig vanskelig. Ingen, eller veldig få, kommer inn i et lag der og leverer umiddelbart. Han kommer til å trenge tid, men det er opp til oss spillere, manageren og hele klubben til å få ham til å føle seg så komfortabel som mulig, sier Walker.

Manchester City møter Club América til treningskamp i Houston natt til torsdag norsk tid. Der får Haaland trolig debuten for sitt nye lag.