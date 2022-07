Dette fikk Tour-stjerne irritert: – Betyr penger

Se situasjonen i videovinduet øverst!

Da 29-mannsbruddet kom til den innlagte spurten på 16. etappen i Tour de France, reiste plutselig Nils Eekhoff seg opp og spurtet.

– Her tror jeg Eekhoff bare skal tulle med van Aert, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad umiddelbart på bildene.

Men det var ingen spøk fra Eekhoff. Nederlenderen dro i hvert fall vitsen helt over streken for å ta spurtpoengene. Eekhoff sikret seg 20 poeng, mens van Aert måtte nøye seg med andreplass og 17 poeng.

Det var DSM-rytterens første poeng i kampen om den grønne poengtrøyen, som blir båret av Wout van Aert. Den belgiske stjernen har 399 poeng, 217 poeng mer enn Tadej Pogacar, som er nestemann.

Det skal nærmest et under til for at van Aert ikke står i grønt i Paris.

– Jeg skulle likt å høre hva som ble sagt mellom van Aert og Eekhoff – om det var vennlig eller ikke, kommenterte Mads Kaggestad.

Etter målgang la ikke van Aert skjul på at han mislikte den overraskende spurten fra Eekhoff.

– Alle har lov til å spurte. Jeg sa til Nils at jeg hadde satt pris på om han på forhånd hadde sagt ifra at han kom til å spurte. Da kunne vi gjort det ordentlig, sier van Aert til Sporza.

– Nå kastet han hjulet sitt foran mitt, og det var litt synd, men det betyr penger i kassen til DSM, fortsetter Jumbo-Visma-rytteren.

Hugo Houle gikk fra bruddet like før den siste stigningen, holdt unna til mål og tok sin første etappeseier i Tour de France på 16. etappe.

Se 17. etappe på TV 2 og TV 2 Play onsdag fra klokken 13.00.