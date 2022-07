Fikk hemmelig hjelp fra verdens beste

– Han er den beste gjennom alle tider. Alle bør lære av Duplantis. Når vi var på Bislett fikk jeg noen tips og hemmeligheter fra ham, som jeg kanskje bør ta i bruk på treningsbanen etter sesongen.

Pål Haugen Lillefosse er klar i sin omtale av Mondo Duplantis (22) overfor TV 2. Svensken har brutt alle barrierer i stavsprang for herrer denne sesongen.

Bare se på denne rekken:

Den regjerende olympiske mesteren i stavsprang er storfavoritt til å vinne VM-gull i USA.

Vil ikke røpe

– Hva besto hemmelighetene av?

– Nei, jeg kan ikke røpe det, er det ikke sånn da? gliser Lillefosse på kav bergensdialekt.

Lillefosse er stum av beundring for sin svenske konkurrent.

– Han er så jordnær og hjelper oss som holder til på nivået under. Han «booster» alle oss andre.

BISLETT GAMES: Om Mondo Duplantis holder opp to fingre som svar på hvor mange verdensrekorder han innehar er uvisst, men svensken er i alle fall soleklar gull-favoritt i VM. Foto: Marte Christensen / TV 2

Satte norsk rekord

21-åringen har selv hatt en meget god sesong hittil. Først satte han norgesrekord utendørs under Trond Mohn Games på hjemmebane i starten av juni med 5,85.

Den forbedret han med ytterligere én centimeter under norgesmesterskapet i Stjørdal noen uker senere.

– Men det er tyngre og tyngre for hver centimeter han (Duplantis) tar. Det har vært et bra år for meg, men det er fortsatt mye å bli bedre på. Det gir motivasjon at jeg ikke har blomstret ut for fullt.

Pål Haugen Lillefosse' utvikling i stavsprang (i meter) 2016: 5,01 2017: 5,31 2018: 5,46 2019: 5,52 2020: 5,61 2021: 5,60 2022: 5,86 Kilde: worldathletics.org

Opp til Duplantis skiller det 30 centimeter.

– Om det er mulig å ta Duplantis, er vanskelig å si. Jeg har et mål om å slå ham en dag, sier Lillefosse, rangert som verdens niende beste mannlige stavhopper før VM.

NORGESREKORD: Pål Haugen Lillefosse kom seg over 5,86 i Stjørdal. Foto: Stian Lysberg Solum

Om VM-konkurransen sier Fana-utøveren følgende:

– Jeg vet at det er muligheter for å hoppe høyt med den formen jeg er i.

Sterk norsk deltagelse

Lillefosse deltar i stavkonkurransen sammen med to andre herrer med norsk pass, brødreparet Sondre (23) og Sindre Guttormsen (21).

Verdensrekordholder Duplantis har lagt merke til den norske frammarsjen i grenen.

– De pusher hverandre og hjelper hverandre til å ta det neste steget. Jeg liker situasjonen deres. Det er ingen grense for hvor langt de kan nå, sa Duplantis, ifølge NTB, før Bislett Games.

BRØDRE: Sindre Guttormsen (t.v) er yngstemann i brødreflokken. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer GODT HUMØR: Sondre Guttormsen (t.v) og Pål Haugen Lillefosse er rangert som Norges to beste stavhoppere. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer

De norske stavgutta svinger seg i gang med kvalifisering natt til lørdag norsk tid.