Citys norske stortalent hylles: – Fenomenal

HOUSTON (TV 2): De fleste kjenner ham best fra Norway Cup-klipp da han var elleve år. Nå er Oscar Bobb (19) klar for den store scenen.

Det mener i hvert fall G19-landslagstrener Rolf Teigen.

– Han kunne spilt i en topp fem-liga nå. Og han kommer til å spille på høyt nivå i mange år, fastslår han overfor TV 2.

I forrige uke fikk Bobb den gledelige beskjeden om at Pep Guardiola hadde plukket ham ut blant talentene som får være med Manchester Citys førstelag på treningsleir i Houston og Green Bay.

Dermed dukket stortalentets navn for alvor opp igjen etter å ha gått under radaren i mange år.

Bobb ble en barnestjerne da han under TV 2s dekning av Norway Cup i 2014, 2015 og 2016 viste frem sine fantastiske ferdigheter mot eldre motstandere.

Siden har livet vært begivenhetsfylt for Bobb, selv om det ikke alltid har skapt de store overskriftene: Han bodde i Porto i noen år, men havnet i en konflikt med FIFA som endte med at han flyttet hjem til Oslo og Vålerenga; deretter signerte han for City som 15-åring og har holdt lav profil siden den gang.

Men bak City-akademiets lukkede dører har Bobb levd opp til forventningene som ble satt til ham da han åpenbarte seg som et stortalent i barndommen.

City-kjennere omtaler ham som en av de beste spillerne på klubbens U23-lag forrige sesong. Han har vunnet FA Youth Cup og seriegull, og etter hvert fått smake på nivået på førstelagets treninger.

Midtbanestjernen Rodri har lenge vært oppmerksom på Oslo-gutten.

– Han gjør det veldig bra. Jeg har kjent til Oscar i flere år, sier Rodri og fortsetter:

– Jeg liker ham spesielt godt som spiller. Han er veldig smart, veldig sterk. Han kan spille på topp og som kant. Vi har store talenter på vei opp. Det er gode nyheter for laget.

Landslagstrener Teigen er stolt over at Bobb får sjansen på tur med Guardiolas menn.

– Det er utrolig flott og utrolig moro at han får den ekstreme muligheten, sier han.

Ifølge Teigen fikk Bobb signaler fra klubben om at de har ambisjoner for og tro på ham da han signerte en ny treårskontrakt med Manchester City denne våren.

SOLID SELSKAP: Oscar Bobb varmer opp til trening sammen med Kevin de Bruyne. Foto: Manchester City

Han beskriver Bobb som en spiller med «lim på foten», altså total ballkontroll.

– Uansett hvor trangt det er, klarer han å vippe ballen unna og finne løsninger. Han har utrolig velutviklet fotballkoordinasjon både med ballen og i kroppen, sier Teigen.

Bobb, som er født i 2003, er ansett som et av de fremste norske talentene i sin generasjon sammen med Kristian Malt Arnstad (2003), Andreas Schjelderup (2004) og Isak Hansen-Aarøen (2004).



Sammenligningene med Martin Ødegaard er naturlige med tanke på de tekniske kvalitetene, men som en blanding av spiss og kantspiller er de likevel ikke helt like.

– Oscar er Oscar. Han har kvaliteter som i hvert fall tidligere ble ansett som unorske. Han bor i mellomrommet og er fenomenalt dyktig til å skape situasjoner derfra, sier Teigen.

Det som engasjerer ham mest, er riktignok å snakke om personen Oscar Bobb.

– Han er en fenomenal gutt som bærer enormt flotte verdier. En ordentlig god gutt i en gruppe, dedikert og profesjonell. En gutt det er umulig ikke å bli veldig, veldig glad i, sier Teigen.

Han er imponert over hvordan Bobb har utviklet seg som menneske gjennom å ha bodd i flere ulike land, taklet press fra ung alder og overkommet ulike utfordringer.

– Han er mer enn en fotballspiller. En familiemann, en som bryr seg om sine nærmeste, og en som har utviklet perspektiver om verden for øvrig, sier landslagstreneren.

I et intervju med TV 2 sier Bobb at han har et håp om å få noen minutter i løpet av treningskampene mot Club América og Bayern München denne uken.

Første mulighet kommer allerede natt til torsdag i Houston.