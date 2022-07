Ble mobbet for utseendet – så snudde alt

I en oppvekst preget av en fraværende, alkoholisert far og mobbing på skolen, var det gaming som ble redningen for Espen Uhlen Jørstad (34).

Sist søndag ble trønderen hundre millioner kroner rikere, da han vant World Series of Poker Main Event, også kjent som poker-VM, som første nordmann noensinne.

Scenen var surrealistisk for en 34-åring fra Steinvika i Steinkjer: TV-kameraene omkranser bordet der han og australieren Adrian Attenborough sitter overfor hverandre, med et fjell av dollarsedler mellom seg, mens millioner av mennesker verden over ser på.

Jørstad sitter med fullt hus, mens Attenborough har et firerpar.

«Fuck it!», sier Attenborough.

Og plasserer resolutt en håndfull sjetonger foran på bordet.

Jørstad vet hva det betyr: Han er verdensmester og hundre millioner kroner rikere.

– Det var vel ikke før jeg ringte mamma og hørte hvor mye følelser hun hadde, at det gikk opp for meg. «Oh shit!», ler Jørstad når han snakker med TV 2 noen dager etterpå.

RINGTE MAMMA: Det første han gjorde etter seieren, var å ringe hjem til sin mor for å høre om hun klarte seg gjennom gledessjokket. Foto: Enrique Ivan Malfavon / PokerGo

Seieren ble feiret sammen med alle vennene som var på plass for å støtte ham. Arrangørhotellet Bally’s spanderte en suite på den norske verdensmesteren.

– Jeg inviterte alle som hadde lyst opp dit, så dro vi ut og spiste en veldig god middag og så hadde vi en bra fest etter det.

Ble mobbet i ungdommen

For 20 år siden, da fjortisen Espen Uhlen Jørstad satt foran en PC på gutterommet i Steinkjer, var det lite som hintet om at han sommeren 2022 skulle beseire 8662 pokerspillere og vinne hundre millioner kroner i Las Vegas.

Den gang satt han på gutterommet fordi han ikke ville være sammen med andre.

– Jeg ble mobbet for utseendet på barne- og ungdomsskolen. Det var vel bare det at jeg var annerledes. Jeg var liten, tjukk og fregnete, og jeg håndterte det veldig dårlig. Jeg var ukomfortabel med mitt eget utseende, forteller Jørstad.

PÅ GUTTEROMMET: I oppveksten tilbrakte Jørstad utallige timer med data- og TV-spill. Foto: Privat

– Jeg var ikke flink i idrett, heller. Jeg følte at jeg ikke mestret noe, legger han til.

Det å oppleve at andre kommenterte utseendet hans, samtidig som han selv også var ukomfortabel med det, ble en selvforsterkende kombinasjon, tror Jørstad i dag.

– Jeg hadde en mor som alltid har vært flink til å støtte meg, men det hadde sikkert hjulpet hvis jeg hadde hatt en farsfigur inne i bildet også.

– Kunne ikke være der for meg

Faren hans gikk bort i 2010, men var aldri en stabil faktor i Espens liv.

– Han var verdens snilleste fyr mot meg. Jeg har ingenting vondt å si om ham, men han hadde en del problemer på egenhånd som gjorde at han ikke kunne være der for meg. Vi hadde det veldig fint når vi var sammen, men han var veldig av og på.

– Så du kunne ikke gå til faren din og snakke om mobbingen du ble utsatt for?

– Nei, nei, nei. Det var ingen mulighet for det.

I stedet satt han altså på gutterommet. Alene.

– Jeg spilte mye data- og TV-spill i ung alder og tror nok at det var en virkelighetsflukt-mekanisme for min del, siden jeg ikke hadde det så kult ellers i livet.

For første gang fikk han også oppleve mestring.

– Det var mye bedre å være i et univers hvor jeg var flink, enn å være i den virkelige verden, som jeg følte at jeg ikke mestret.

Etter hvert fikk «World of Warcraft»-øktene selskap av poker.

– Gaming er fortsatt en del av livet, men ikke en stor del. Jeg har ikke nok tid, rett og slett. Jeg har jo ambisjoner om å holde meg på et høyt nivå i poker og det krever mye tid. Men gaming har vært en stor del av livet.

TAKKET HEIAGJENGEN: Trønderen hadde en solid heiagjeng på railen under finalen. Foto: Enrique Ivan Malfavon / PokerGo

Fikk en vekker i militæret

Når man ser Espen Uhlen Jørstad i dag, er det vanskelig å se for seg en usikker tenåring som mobbes for utseendet. Han fant mestringsfølelsen gjennom gaming og poker, og etter hvert fant han også treningsgleden.

– Det startet da jeg kom inn i militæret som overvektig. Jeg veide hundre kilo og hadde aldri vært på et treningssenter. Jeg var i Bodø i ett år fra jeg var 18 år, og fikk en vekker der. Jeg følte at dette var en ting jeg måtte forandre på i livet mitt.

I løpet av militærtjenesten gikk han ned i vekt.

– Jeg innså også at livskvaliteten ble veldig mye høyere, bare ved å være i bedre form, helt enkelt. Så jeg bestemte meg for at trening skulle være en del av resten av livet mitt.

Og nå i 2022 har han fått godt betalt for det. Hundre millioner kroner, faktisk.

Jørstad tror iallfall at den fysiske formen har hatt en del å si for at han ble verdensmester. VM pågikk over ni spilledager, den lengste av dem på hele 17 timer.

– Det har nok hatt en del å si. Jeg spilte jo i seks uker i strekk før denne turneringen også, uten store avbrekk, så det har vært en maraton uten sidestykke. Spesielt de dagene hvor du sitter 16 timer i strekk og prøver å beholde fokus, så hjelper det nok å være i god form, samt å sove og spise riktig også, sier Jørstad til TV 2.

Én situasjon skiller seg spesielt ut når det gjelder det å beholde fokus. Den oppsto i den aller første hånden mellom Jørstad og Adrian Attenborough da det kun var dem to igjen i turneringen.

Mediterte

Trønderen hadde et kongepar og gikk all-in, mens Attenborough hadde et firerpar og vurderte å syne.

I 18 minutter debatterte Attenborough med seg selv, mens han kikket på Jørstad for å se om det dukket opp noen fysiske tegn til om nordmannen bløffet eller hadde en god hånd.

I 18 minutter satt Jørstad helt stille. Den venstre hånden hvilte på høyre underarm. Ansiktet var stramt og bevegde seg ikke bak solbrillene.

STATUE: Slik satt Espen Uhlen Jørstad hver gang han presset motspillerne til å ta en beslutning. Uten å røre seg. Foto: Enrique Ivan Malfavon / PokerGo

I 18 minutter måtte han vente på at Attenborough skulle bestemme seg, med dette dollarfjellet mellom dem som en påminnelse om at vinneren ville få ti millioner dollar.

– Hvordan klarte du å sitte helt stille i 18 minutter?

– Det var litt forskjellig. I starten prøvde jeg bare å fokusere på pusting, å holde pustingen under kontroll. Når det tok så lang tid, tenkte jeg at jeg kunne gjøre litt meditasjon også. Så lukket jeg øynene og prøvde noen meditasjonsteknikker, for å holde pust og puls under kontroll.

Det klarte han med glans.

Espen Uhlen Jørstad ser ut til å ha kontroll på alt akkurat nå.