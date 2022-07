Mann urinerte fra stadiontak under landskamp

Et utsolgt stadion med over 40 000 tilskuere kunne se sitt kjære Australia tape for England under en rugbylandskamp lørdag.

Men for flere supportere var resultatet på banen kun en baktanke.

I andre omgang hadde nemlig en mann tatt seg opp på taket av Sydney Cricket Ground. Der skal mannen ha begynt å urinere, melder News.com.au.

For å gjøre det hele verre skal flere tilskuere ha klaget til politiet om at det dryppet væske ned på dem fra taket.

Flere blant publikum filmet den berusede 31-åringen mens han latet vannet, og klippene har gått viralt på sosiale medier.

Etter hendelsen ble mannen arrestert og ført vekk fra stadion.

– Den 31 år gamle mannen ble ført til Surry Hills politistasjon hvor han ble siktet for å ha engasjert seg i uanstendig oppførsel på offentlig sted og klatring på bygninger uten tillatelse, sier politiet til det australske mediet.

Mannen er blitt bannlyst fra stadion i de kommende to årene og kan muligens vente ytterligere straff når han møter i retten mandag.

Men hvordan kan noen finne på å gjøre noe slikt? Ifølge Bild har det australske politiet allerede fått svaret.

Mannen skal ha tapt et veddemål med kompisene.