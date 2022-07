Politiet har funnet overgrepsmateriale hos Jan Helge Andersen

Etter at Viggo Kristiansen fikk sin sak gjenopptatt i februar i fjor, har politiet gjennomført en ny og omfattende etterforskning av Baneheia-saken.

Mandag kunne VG melde at politiet har gjort flere ransakinger hjemme hos Jan Helge Andersen.

Formelt er han nå siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept under rettssakene tidlig på 2000-tallet, noe NRK kunne melde tirsdag.

Med status som drapssiktet kan politiet ta i bruk en enda større del av sin verktøykasse, blant annet skjulte metoder.

TV 2 er kjent med at politiet i all hemmelighet den 7. mars tok seg inn i boligen til Andersen.

PÅ ÅSTEDET: I april 2001 var Jan Helge Andersen tilbake i Baneheia for å rekonstruere drapene slik han husker dem. Foto: Politiet

Da speilkopierte de Andersens laptop. Det betyr at de sikret filene på maskinen.

Da politiet skulle gå gjennom innholdet, ble det gjort flere funn.

Hemmelige operasjon

TV 2 er kjent med at det ble funnet flere filer inneholdende seksualiserte bilder av unge jenter.

Enkelte bilder viser overgrep som blir utført mot barn, får TV 2 opplyst.

Slik TV 2 forstår det, gjenstår det fortsatt for politiet å gå gjennom mange filer på datamaskinen før de er i mål. En rekke av disse er av interesse for politiet.

Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, har ikke besvart TV 2s henvendelser i forbindelse med denne saken.

Det er derfor ikke kjent hva hans klient forklarer om funnene som er gjort.

FORSVARER: Advokat Svein Holden forsvarer Jan Helge Andersen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Slo til under avhør

Ifølge TV 2s opplysninger er det gjort flere hemmelige ransakinger hjemme hos Andersen i forbindelse med den nye etterforskningen av den 22 år gamle dobbeltdrapssaken.

Hensikten med denne politimetoden er å forsøke å skaffe beviser uten at den siktede vet at politiet har vært der.

DRAPSSIKTET IGJEN: Jan Helge Andersen står overfor nye, alvorlige anklager. Foto: Privat

Den siste ransakingen skal ha funnet sted den 20. juni i år. Samme dag var Andersen inne til avhør på politihuset i Oslo.

Avhøret strakk seg fra tidlig om morgenen til sent på ettermiddagen, men det er ikke kjent om han der ble konfrontert med politiets hemmelige operasjon.

Statsadvokat Andreas Schei, som er ansvarlig for den nye Baneheia-etterforskningen, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Siktet for nytt drap

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Viggo Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig og at hans daværende kamerat snakket ham inn i saken.

Etter gjentatte forsøk på å få sin straffesak gjenåpnet, bestemte Gjenopptakelseskommisjonen i februar i fjor at drapsdommen mot ham skulle tas opp til ny vurdering.

Nye funn

1. juni i fjor ble Kristiansen, som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.

Gjenopptakelsen vil enten medføre en frifinnelse av Kristiansen eller at det blir tatt ut ny tiltale, som i så fall vil utløse ny, full rettsbehandling av den 22 år gamle drapssaken.

Oslo-politiets etterforskning av Baneheia-saken har gitt en rekke nye opplysninger, som ikke var kjent da saken var oppe for Kristiansand byrett og Agder lagmannsrett tidlig på 2000-tallet.

LØSLATT: Etter nesten 21 år i fengsel ble Viggo Kristiansen løslatt 1. juni i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er blant annet avdekket nye DNA-funn fra Andersen flere steder på kroppen til Lena Sløgedal Paulsen, jenta han ble frikjent for å ha drept.

Det har også kommet frem at det fantes flere opplysninger som aldri ble gjort kjent for Gjenopptakelseskommisjonen, da de ved flere anledninger tok stilling til om saken skulle tas opp på nytt eller ikke.

Det er ikke funnet noen tekniske bevis som knytter Viggo Kristiansen til ugjerningene.

Det er ventet at Oslo-politiet vil fullføre sin etterforskning i løpet av høsten.