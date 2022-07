Ekspert: – SAS kan fortsatt gå konkurs

Etter to lange uker med streik i SAS, kom partene til enighet natt til tirsdag.

Flyanalytiker Espen Andersen mener faren for konkurs fortsatt er til stede for SAS.

– De har kommet frem til noe som på mange måter er en grei løsning nå, men de har mange hinder igjen før de er i mål, sier han til TV 2.

Økonomisk påkjenning

Andersen forklarer at SAS har tapt 100-130 millioner om dagen og anslår at streiken dermed har kostet selskapet nærmere 1,5 milliarder kroner.

KONKURS: Flyanalytiker og førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen, mener SAS står i fare for å gå konkurs. Foto: Torbjørn Brovold / Handelshøyskolen BI

– Det er mye penger. De sa selv de hadde åtte milliarder i likvider, og 1,5 milliarder er en stor andel av dette, sier han.

Han mener den økonomiske påkjenningen SAS har møtt, og vil møte, vil kunne være avgjørende for selskapets fremtid.

– SAS kan fortsatt gå konkurs.

– Vanskelig å bygge seg opp igjen

Andersen har tidligere forklart at SAS i stor grad baserer seg på et marked for forretningsreiser, et marked som nå utfordres av kortreiste løsninger, som videokonferanser.

– De har høyere gjennomsnittskostnader enn de andre selskapene i bransjen. Nå må de spare inn på alt.

Han forklarer at flere knytter flyselskapet og bransjen til tradisjoner, men at slike prioriteringer ikke er mulig når en konkurrerer med internasjonale flyselskap.

– Det er penger som gjelder, og det er pris og etterspørsel som driver markedet, sier han og legger til:

– Det blir vanskelig å bygge seg opp igjen.

Dette kan avgjøre

SAS søkte om og fikk godkjent konkursbeskyttelse i USA tidlig i streiken, noe som gjør at ingen individuelle investorer kan slå dem konkurs.

Nå må SAS legge frem en plan som skal overbevise den amerikanske domstolen om at SAS har en god plan for veien videre. Denne prosessen blir kalt Chapter-11.

– SAS må overbevise domstolen om at de har en god og oppnåelig restruktureringsplan. Jeg har god tro på at den blir godkjent.

Han mener at dersom ikke denne planen blir godkjent, vil det kunne føre til konkurs i selskapet.

– De kan slippe opp for finansiering som trengs gjennom Chapter-11-prosessen.

Kundeforhold må gjenoppbygges

Også flyanalytiker i WinAir, Hans Jørgen Elnæs, mener SAS er avhengig av å finne økonomiske midler i tiden som kommer.

– De må forhandle med kreditorer og investorer for å konvertere gjeld og hente inn ny kapital til selskapet mens de nå er under denne Chapter-11-prosessen i USA.

KUNDENE: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener først og fremst at kunde må få kompensasjon for tap. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han mener også at det å bygge opp igjen kundeforholdet vil være avgjørende for å redde selskapet.

– SAS må komme i gang med å kompensere kundene, de 400.000 som direkte og indirekte har blitt truffet av denne streiken, oppgjør for kansellerte billetter og utlegg som de har hatt underveis, sier han til TV 2.