Aksjen til strømmetjenesten Netflix sto i nesten 600 dollar ved starten av 2022. Nå er den verdt under 200 dollar.

Strømmetjenesten Netflix opplevde sterk fremgang under pandemien, når mennesker over hele verden holdt seg hjemme for å unngå det fryktede koronaviruset.

Aksjekursen var på det meste, 24. oktober i fjor, oppe i 690 dollar. Ved inngangen til 2022 hadde den falt noe, men lå fremdeles nær 600-tallet med en kurs på 591,15 dollar.

Nå er Netflix-aksjen verdt under 200 dollar. I skrivende stund ligger den på 197,82 dollar.

Selskapet har altså tapt to tredjedeler av sin verdi bare siden nyttår.

– Hollywood gjør seg klar for en smell, sier Joe Bel Bruno i TheWrap til CNN.

Netflix skal legge frem resultatene fra andre kvartal når børsen i New York stenger klokken 22 tirsdag kveld, norsk tid.

Det er mange som venter spent på dette. En rekke store mediehus i USA har kastet seg inn i strømmeindustrien etter at Neflix fikk sitt store gjennombrudd.

Spørsmålet er om markedet tåler så mange konkurrenter. CNN har allerede gitt opp sin satsing.

– En storm er på vei. Den kommer sannsynligvis til å bli ille. Aksjeeierne spør seg om grunnlaget er solid nok til å stå imot skaden, sier Alex Sherman i CNBC.

Netflix har allerede advart om at kvartalstallene kan komme til å vise en nedgang i antall abonnenter på hele to millioner. Dette vil i så fall være den største kvartalsnedgangen i selskapets historie.