Norsk Tour de France-debutant imponerer: – Hvem er denne mannen?

Andreas Leknessund (23) har vist at han kan sitte sammen med noen av de beste klatrerne i verden. Nå tror ekspertene at Tour de France-debutanten får kjøre for egne sjanser de neste dagene.

Superlativer som «ellevilt», «utrolig» og «enormt» gikk igjen da den norske Tour de France-debutanten Andreas Leknessund satt i en redusert favorittgruppe opp førstekategoristigningen Port de Lers.

– Dette gjør han populær i Frankrike. Alle får opp øynene for ham. «Hvem er denne mannen?», spør folk seg, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen på bildene av Leknessund som kjørte for kaptein og den franske stjernen Romain Bardet på 16. etappe til Foix.

NORSK HJELPER: Romain Bardet (til høyre) hadde en tung etappe i Tour de France tirsdag, men han fikk god hjelp av norske Andreas Leknessund (t.v.). Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Bardet falt fra fjerde- til niendeplass i Tour de France-sammendraget på etappen, men det var ikke på grunn av Leknessund, som så ut til å være i god form. Flere ganger måtte vente på Team DSMs kaptein.

– Har du en jobb, så har du en jobb. Det er mange gode hjelperyttere som har måttet slippe seg tilbake til kapteinen. Det tror jeg han har lært allerede. Leknessund har enorme kvaliteter, og en dag får han lov til å blomstre. Jeg tror «the sky is the limit», sier Dag Otto Lauritzen.

– Se på den mannen!

DSMs sportsdirektør Matt Winston er strålende fornøyd med eleven.

– Han leverte en superprestasjon. Vi trengte ham virkelig. Vi kom på toppen av den siste stigningen med 27 kilometer igjen, og da var det lagtempo inn til mål. Andreas gjorde en superjobb, sier han til TV 2.

ROSER LEKNESSUND: Team DSMs sportsdirektør Matt Winston er fornøyd med bidraget til Andreas Leknessund på 16. etappe i Tour de France. Foto: Rudi Jakobsen, TV 2

– Vi har virkelig sett at han har utviklet seg de to første ukene, og i helgen var han veldig bra. Utviklingen fortsetter, og han er ordentlig inne i rittet nå etter hvert som han har fått mer erfaring, sier Winston.

Dag Otto Lauritzen er imidlertid ikke overrasket.

– Vi har hele tiden sagt at han er et supertalent. Nå har han virkelig slått gjennom blant de store, og han viser seg med full respekt. Jeg tror de andre lagene tenker «se på den mannen!» når han tauer Bardet og flere gode klatrere. Jeg tror han har potensial til å bli enda bedre, sier Lauritzen.

IMPONERT: TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen. Foto: Mads Wedervang / TV 2

– Han viser virkelig hvilke kvaliteter han har. Vi har visst at han er en veldig god syklist, men han har aldri kjørt et treukersritt, og han har ikke visst hvordan det ville virke på kroppen. Vi har hørt dag for dag at formen er stigende. I dag viste han form. Det var veldig synd at kapteinen var så dårlig at han måtte legge seg tilbake og vente. Leknessund kunne vært mye lengre fremme. Han er rett og slett helt enorm, sier tidenes første norske etappevinner i Tour de France.



Tror på frie tøyler

Årets Tour de France er Leknessunds første Grand Tour-deltakelse. Da TV 2 snakket med tromsøværingen etter den tolvte etappen til Alpe d'Huez, var han overrasket over egen kropp.

– Jeg er ikke uberørt, men kroppen takler det veldig bra. Beina ble bedre og bedre i går. Det er veldig rart å oppleve. Det ser selvfølgelig gøy, og det hjelper at vi har det bra og trives med laget. Jeg gleder meg egentlig aller mest til de hardeste etappene, for kroppen er såpass bra at jeg tror det kan bli bra, fortalte Leknessund.

Nå venter to knalltøffe etapper for Leknessund og resten av Tour de France-feltet.

– Når Bardet har falt tilbake i sammendraget, tror jeg Leknessund får frie tøyler, sier tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen på TV 2s Tour de France-sending.

– I den formen Leknessund er nå, kan det bli veldig, veldig interessant, følger TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes opp.

Etter etappen uttalte Romain Bardet til franske RMC at han slet med både feber og hodepine på 16. etappe.

