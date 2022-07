Sterk SAS-dag på Oslo Børs

SAS-aksjen endte børsdagen opp 8,17 prosent. Like etter åpning var hoppet på over 17 prosent. Oppgangen kommer i kjølvannet av at pilotstreiken var over natt til tirsdag.

Yara-aksjen endte med en oppgang på 1,26 prosent tirsdag. Gjødselgiganten la fram et resultat før skatt på 921 millioner dollar i andre kvartal, en økning fra 706 millioner dollar foregående år. Analytikerne ventet imidlertid et resultat før skatt på 1.089 millioner dollar, skriver E24.

Telenors resultat for andre kvartal var samtidig flere milliarder dårligere enn analytikere ventet på grunn av en stor nedskrivning i Pakistan, skriver avisa. Aksjen endte ned 5,46 prosent.

Elkem la også fram et resultat for andre kvartal tirsdag. Selskapet kunne melde om at inntektene endte på 12,3 milliarder kroner. Det er opp 68 prosent fra samme kvartal i 2021 og er rekordhøyt. Elkem-aksjen endte opp 15,68 prosent.

Oljeprisen steg i løpet av tirsdagen. Ved 16.40-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 106,08 dollar, som er opp 0,38 prosent.

FTSE 100-indeksen i London var tirsdag ettermiddag opp 0,99 prosent, mens DAX 30 i Frankfurt steg 2,52 prosent. CAC 40-indeksen i Paris var opp 1,68 prosent.