Kirsti måtte operere hoftene da hun sluttet å trene – mener Norges sprekeste-exiten skyldtes noe annet

Det ble en intens duell mellom Kirsti Nordbyhaug Engh (73) og Mahinder Kumar (73) i mandagens episode av TV 2-programmet Norges sprekeste. Til slutt måtte tidligere aerobic-instruktør og treningsstudioeier Engh se seg slått og forlate konkurransen.

Engh har bitt tennene sammen og kjempet i en rekke utfordrende konkurranser i programmet, som ble spilt inn tidligere i vår. Det var et scenario hun ikke hadde sett for seg for bare ett år siden.

NORGES SPREKESTE: Engh har jobbet hardt for å trene seg opp til deltakelsen i Norges sprekeste. Foto: TV 2

– Jeg har byttet begge hoftene, og den ene operasjonen hadde jeg bare ett år før innspillingen til Norges sprekeste. Det hele endte med å bli litt mer utfordrende enn jeg hadde sett for meg, forteller Engh til TV 2.

Måtte kontakte lege

Det ble et surt tap for den spreke dama fra Hvaler, som hadde vondt i det ene beinet under utslagskonkurransen. Det prøvde hun å holde skjult for duellant Kumar.

– Det var skikkelig dritt å ryke. Og spesielt med tanke på at jeg skadet det ene beinet i en konkurranse dagen før.

I konkurransen dagen før ble hun tråkket på foten ved et uhell da hun og meddeltaker Inge Hansen (76) ble stripset sammen og måtte komme seg gjennom ulike hinder.

– Vi hadde litt løs strip, så derfor løpte han rett på foten min. Jeg hadde så mye adrenalin så jeg tenkte ikke så mye på det der og da.

Det var ikke før hun skulle reise seg dagen etter, at hun kjente hun ikke klarte ikke å tråkke på beinet.

– Det var knallblått og jeg måtte få hjelp av sykepleierne og Røde Kors, sier 73-åringen som er overbevist om at skaden hennes var grunnen til at hun ble valgt, og dermed røyk ut av konkurransen.

– Var det noen allianser der inne på feriekolonien?

– Nei, ingen allianser. Ikke som jeg opplevde i hvert fall. Alle har støttet hverandre og vi har hadde det utrolig gøy sammen.

SOSIALT: Pensjonistene i Norges sprekeste ble godt kjent og nøt livet på feriekolonien på Filtvet. Foto: Synne Moen/ TV 2

Måtte gi jobb til mannen

Engh har drevet eget treningsstudio i 28 år, og hun arrangerer årlige sykkel- og aerobicturer til Kreta med sine tidligere studiomedlemmer.

Sykkelturene arrangerer hun sammen med ektemannen, men i år måtte hun imidlertid sende ektemannen alene sammen med 30 deltakere, bare tre dager før hun røk ut av Norges sprekeste.

– Da jeg kom hjem etter oppholdet pakket jeg om kofferten og dro etter de andre til Kreta. Sånn sett var det ikke det verste tidspunktet å måtte forlate konkurransen på.

Nå ser frem til jentetur med 32 deltakere i september, der det er aerobic som står i fokus.

Sluttet å trene – havnet i rullestol

Engh kan se tilbake på et langt og aktivt arbeidsliv som studioeier og gruppeinstruktør. Da hun ble pensjonist, bestemte hun seg for å ta det mer med ro. Hun sluttet å trene – noe hun skulle angre på.

– Jeg sluttet å trene da jeg sluttet i jobben, som jo besto av trening. Men kroppen tålte det ikke og smertene i hoftene ble intense.

Etter flere år uten trening fikk hun problemer med begge hoftene.

– Kroppen min var jo vant til å være i bevegelse, og siden jeg i tillegg er født med hofteleddsdysplasi fikk jeg enorme smerter.

Den ellers så spreke dama endte opp i rullestol før hun fikk operert hoftene.

I RULLESTOL: Høsten 2019 måtte Engh trilles i rullestol da hun var i Legoland i Danmark sammen med sønnen og to av barnebarna. Foto: Privat

– Jeg klarte å gå på krykker, men hvis jeg skulle være med på aktiviteter som krevde mye gåing, så måtte jeg trilles i rullestol.

I 2020 og 2021 fikk hun operert begge hoftene, og dermed startet jobben med å trene seg opp til deltakelsen i Norges sprekeste.

– Jeg har ikke rukket å trene så mye som jeg har villet. Det kreves jo en gradvis opptrening etter slike inngrep, og jeg var spent på hvordan det skulle gå frem mot innspillingen av programmet.

BEINHARD: Engh ga alt i konkurransene i Norges sprekeste. Her er hun i action sammen med Mariann Stenbakk. Foto: TV 2

Skadet under innspilling

Opptreningen gikk over all forventning, og selv er hun imponert over hvor raskt hun har kommet i form igjen.

– Jeg har jo trent hele livet, og da kommer musklene raskt tilbake – selv med hofteproteser. Jeg er fornøyd med den innsatsen jeg gjorde i Norges sprekeste. Jeg klarte til og med å klatre opp en 30 meter høy mast, sier hun stolt.

Likevel er det noe hun kunne gjort annerledes i forkant av innspillingen:

– Jeg skal ikke klage egentlig, men jeg ser at jeg burde ha spisset meg mer mot løping og trent mer på kondisjon.

Hun forteller også at hun fikk en skade etter en av de første øvelsene i konkurransen, som hun mener kan ha påvirket prestasjonene resten av oppholdet.

– Den første dagen hadde vi en øvelse der vi skulle dra et dekk etter oss, og da fikk jeg en knekk i nakken. Jeg slet med hodepine i etterkant og fikk en sykepleier til å se på det. Det viste seg at jeg hadde en forskyvning i nakken. Jeg tror jeg spiste seks paracet om natta, minnes hun.

Skal vi danse for «gamliser»?

I sommer har Engh kost seg med barnebarna uten behov for hverken krykker eller rullestol. Og til høsten returnerer hun til treningsstudioet.

– Jeg har savnet gruppetrening, så nå har jeg og mannen min meldt oss inn i SATS. Jeg trente mye spinning før, så det skal jeg begynne med igjen, forteller hun som også er i gang med å bygge sitt eget treningsstudio i huset. Men det blir kun til privat bruk denne gangen.

På spørsmål om reality-debuten har gitt mersmak til å bli med på mer reality, svarer hun dette:

– Ja, det måtte i så fall vært noe som ligner. Kanskje Farmen eller Skal vi danse for «gamliser»?

Mer reality eller ei – den spreke dama er godt fornøyd med det hun har fått ut av deltakelsen i Norges sprekeste.

HYGGE: Deltakerne knyttet et sterkt bånd under oppholdet på Filtvet. Foto: Ingvild Mjøen Sausjord/ TV 2

– Jeg har en del kontakt med flere av de andre deltakerne på Facebook. Jeg har også invitert alle damene på en weekendtur hjem til Hvaler. Vi er blitt ganske knyttet og det er så fint at man aldri blir for gammel for å få nye venner, sier hun til TV 2.

