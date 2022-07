Mykjåland ueinig i Sjögren-kritikken: – Ikkje så svart-kvitt

– Det har vore ei dårleg utvikling over lang tid, og det står ikkje på Sjögren det, tenker eg, seier tidlegare fotballspelar Lene Mykjåland.

Martin Sjögren gjekk av som hovudtrenar for dei norske kvinnene tysdag. Både i forkant og etterkant av exit-en har fleire kritisert han for resultata under EM. Difor var nok ikkje mange overraska då nyhendinga kom om at avgangen var ein realitet.

– Eg skjønner at mange ikkje var overraska på grunn av manglande resultat i EM, men det er ikkje så enkelt og svart-kvitt. Ja, det er trenaren sitt ansvar til sjuande og sist, men det er ein tropp på tjue spelarar som skal prestere, og eit forbund som må gjere grep, seier Mykjåland.

FERDIG: Martin Sjögren er ferdig som hovudtrenar for det norske landslaget. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Lurer oss sjølve

Mykjåland trur ikkje at å kvitte seg med Sjögren kjem til å løyse problema det norske landslaget har.

– Vi lurer berre oss sjølve om vi trur dette er grepet på problemet. Det er jo alltid slik at hovudtrenar må gå til sist, men ein må også sjå på andre faktorar som spelar inn.

Ho peiker på at utviklinga til Noreg har stagnert, ikkje berre sidan Sjögren tok over landslaget i 2016.

– Det er berre å sjå tilbake i tid. I takt med at nivået har blitt høgare og høgare, har Noreg falt litt bak.

Den tidlegare landslagsspelaren trekker fram at det for mange år sidan vart identifisert at norsk fotball trengte forsvarsspelarar.

– Eg veit ikkje om vi eingong har hatt ein venstreback-spelar på venstreback-plassen dei siste 15 åra. Korleis løyser vi det? Det arbeidet startar nok lengre nede i systemet.

Sterk filosofi

Sjølv om resultata i EM ikkje blei slik mange hadde håpa på, meiner Mykjåland at Sjögren sitt arbeid ikkje var like heilsvart.

– Sjögren gjorde nokre ting som var bra, som han ikkje får utteljing for. Eg støtter jo det som blir sagt med litt manglande grep undervegs når det bøtter inn mål, og at han kunne gjort grep, men vi henger etter. Vi gjer det.

Mange har kritisert spelestilen til den tidlegare trenaren, men Mykjåland meiner det er viktig med ein sterk filosofi.

– Det har vore mangel på det tidlegare. Eg har skjønt på spelarar at det er utruleg gjevande å ha eit lag med så sterk og konkret filosofi for spelet, sjølv om resultata ikkje har vore der.



Positiv til Riise

Fleire ekspertar trekker fram Hege Riise som den naturlege etterfølgjaren til Sjögren. Heller ikkje Mykjåland er framand for den tanken.

– Eg tenker ho er ein soleklar favoritt, fordi ho har erfaring og resultat som støtter under det. Eg har hatt Hege sjølv, i lag med Monica Knudsen, og var veldig fornøgd med dei.

– Då dei valte å gå utanlandsk og hente Sjögren, tenkte eg det var smart for å få litt friskt blod inn i systemet. Resultata viste at det fungerte dårleg, så då er det sannsynleg at dei går for nokon som kjenner norsk fotball veldig godt, som har resultat og erfaring, legg Mykjåland til.

Bør sjå til Europa

På vegen vidare meiner Mykjåland det er viktig at leiinga er klare på kva slags lag dei ønskjer seg.

– Norsk fotball bør ta ein solid prosess der dei ser på kor dei vil dei neste ti-tjue åra, og kva dei vil med våre landslag. Vi må identifisere våre styrkar og svakheiter og kvar vi treng å gjere grep.

Ho trur ein bør hente inspirasjon frå dei store klubbane i Europa.

– Noreg skal ikkje bli Barcelona, men vi bør sjå etter dei store klubbane i Europa som har ein sportsdirektør som tenker langsiktig, og er over trenaren.