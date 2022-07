NRK: Jan Helge Andersen siktet for drapet i Baneheia han ble frikjent for i 2002

Jan Helge Andersen er nå siktet på nytt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), ifølge NRK og Nettavisen. Han ble i utgangspunktet frikjent for drapet.

– Det at Jan Helge Andersen har status som siktet, er en automatisk konsekvens av at det er gjennomført en begrenset ransaking hos ham, som ledd i etterforskningen av sakskomplekset, skriver statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei ved Oslo statsadvokatembeter i en epost til kanalen.



Den nye siktelsen mot Andersen omfatter drap på Lena Sløgedal Paulsen, får NRK og Nettavisen opplyst.



Advokat Svein Holden, som representerer Andersen, vil ikke kommentere innholdet i siktelsen. Han forteller at de ble informert om siktelsen ved siste avhør av Andersen i slutten av juni.

– Jeg opplever at siktelsen først og fremst foreligger for at politiet ønsket å ransake hjemme hos Andersen.

Gjenstår etterforskningsskritt

Jan Helge Andersen ble i utgangspunktet bare dømt for drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8). Han ble dømt til 19 års fengsel for drapet.

Statsadvokat Øverberg sier til TV 2 tirsdag ettermiddag at han ikke kan kommentere hva siktelsen som nå foreligger inneholder.

– Det er fremdeles etterforskningsskritt som ikke er ferdigstilt, men hva de består av kan jeg ikke kommentere ytterligere, sier han.

Han forklarer at blant annet er det DNA undersøkelser som gjenstår.

Baneheia-saken

Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnet to dager etter at de ble drept.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble pågrepet i september samme år, tiltalt og senere dømt til henholdsvis 21 års forvaring og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene.

Andersen ble dømt for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen. Han pekte ut Viggo Kristiansen som hovedmannen bak drapene. Andersen ble prøveløslatt i 2016 etter å ha sonet 16 år i fengsel.

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. Etter fire tidligere forsøk fikk han straffesaken sin gjenåpnet 18. februar 2021. 1. juni ble han som følge av en avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg, løslatt etter nesten 21 år i fengsel.

I løpet av påtalemyndighetens nye etterforskning i forbindelse med gjenopptakelsen av straffesaken mot Viggo Kristiansen er det med nye analysemetoder blitt påvist at flere av DNA-sporene som ble sikret fra Lena Sløgedal Paulsen, peker mot Jan Helge Andersen. Dette er i strid med hans tidligere forklaring og med grunnlaget han i sin tid ble dømt for.