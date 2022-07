Venter barn - mister viktig mesterskap

Esbjerg-spilleren venter en jente sammen med ektemannen Kjetil Føleide-Isaksen.

– Jeg og Kjetil ser fram til en spennende og ny hverdag som foreldre, som helt sikkert kommer til å by på nye utfordringer. Vi er takknemlige for at den lille har det fint og gleder oss til å møte henne, sier hun i en uttalelse til handball.no

Det betyr at venstrekanten går glipp av europamesterskapet i november. Det arrangeres i Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia.

Solberg-Isaksen var en del av Norges bronselag fra Tokyo-OL i 2021. Hun har spilt i den danske klubben Esbjerg siden 2017.

– Vi i trenerteamet gleder oss med Sanna og Kjetil og ønsker de lykke til i tiden som kommer, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Landslagssjefen varsler samtidig at flere nye fjes vil få sjansen i Solberg-Isakens posisjon fremover.